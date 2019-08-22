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РИА Новости

Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе

08:13 22.08.2019
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© Фото : аккаунт WTO на FacebookРоссийская Федерация в WTO
Российская Федерация в WTO
© Фото : аккаунт WTO на Facebook
Российская Федерация в WTO. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия за семь лет членства во Всемирной торговой организации (ВТО) завершила переходный период и стала ее полноправным членом, в то же время потенциал возможностей, предоставляемых клубом, пока полностью не реализован, рассказал РИА Новости экс-глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков, который возглавляет кафедру торговой политики ВШЭ.
ВТО была создана с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Торговый клуб на данный момент объединяет 164 страны, Россия официально вступила в него 22 августа 2012 года. Наша страна может претендовать на звание одного из самых настойчивых претендентов: переговоры длились 18 лет.
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"У нас есть несколько таких "семилетних" вещей. Седьмой год - это последнее снижение тарифов по нашим обязательствам. Мы сейчас можем констатировать, что те прогнозы, которые делали эксперты в ходе переговоров о присоединении, о том, что снижение тарифной защиты будет умеренным и негативно не отразится на состоянии отраслей, реализованы. До сих пор у нас нет примеров, когда произошедшее снижение тарифов каким-либо негативным образом сработало против интересов отрасли или потребителей", - считает Медведков.
"Второй "семилетний" момент заключается в том, что мы окончательно адаптировались в ВТО, все переходные периоды, которые мы сами для себя установили, завершены с точки зрения подготовки ведомств к участию в организации и активизации наших функций и переговорных, и инициативных, и функций по разрешению споров. Последние два-три года Россия участвует в ВТО не только как полноправный партнер, но и как партнер, который понимает и свои обязательства, и знает, что она хочет", - уверен собеседник агентства. Он также обратил внимание, что баланс по спорам у России тоже складывается неплохо.
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Самый главный минус участия в ВТО, по мнению Медведкова, заключается в том, что весь процесс присоединения к организации был увязан с изменением структуры экспорта России. "Совершенно очевидно, что от вступления выигрывают, прежде всего, те страны, которые активно участвуют в цепочках добавленной стоимости и у которых в экспорте высока доля высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью и услуг. Мы за эти годы здесь не очень продвинулись, поэтому потенциал сохраняется. Он полностью нами не использован, но мы надеемся, что это произойдет", - надеется он.
"Второй момент связан с тем, что мы попали во времена тяжелой ситуации для ВТО как для организации. Развивается большой конфликт между ключевыми игроками. Прежде всего, США. Это означает, что вместо того, чтобы тратить наши ресурсы, это касается не только России, но и всех участников ВТО, на созидательные нужды, они тратятся на то, чтобы каким-то образом сохранить то, что есть", - заключил он.
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Всемирная торговая организацияМаксим МедведковРоссияЭкономика
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