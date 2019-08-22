Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия за семь лет членства во Всемирной торговой организации (ВТО) завершила переходный период и стала ее полноправным членом, в то же время потенциал возможностей, предоставляемых клубом, пока полностью не реализован, рассказал РИА Новости экс-глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков, который возглавляет кафедру торговой политики ВШЭ.

ВТО была создана с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Торговый клуб на данный момент объединяет 164 страны, Россия официально вступила в него 22 августа 2012 года. Наша страна может претендовать на звание одного из самых настойчивых претендентов: переговоры длились 18 лет.

"У нас есть несколько таких "семилетних" вещей. Седьмой год - это последнее снижение тарифов по нашим обязательствам. Мы сейчас можем констатировать, что те прогнозы, которые делали эксперты в ходе переговоров о присоединении, о том, что снижение тарифной защиты будет умеренным и негативно не отразится на состоянии отраслей, реализованы. До сих пор у нас нет примеров, когда произошедшее снижение тарифов каким-либо негативным образом сработало против интересов отрасли или потребителей", - считает Медведков.

"Второй "семилетний" момент заключается в том, что мы окончательно адаптировались в ВТО, все переходные периоды, которые мы сами для себя установили, завершены с точки зрения подготовки ведомств к участию в организации и активизации наших функций и переговорных, и инициативных, и функций по разрешению споров. Последние два-три года Россия участвует в ВТО не только как полноправный партнер, но и как партнер, который понимает и свои обязательства, и знает, что она хочет", - уверен собеседник агентства. Он также обратил внимание, что баланс по спорам у России тоже складывается неплохо.

Самый главный минус участия в ВТО, по мнению Медведкова, заключается в том, что весь процесс присоединения к организации был увязан с изменением структуры экспорта России. "Совершенно очевидно, что от вступления выигрывают, прежде всего, те страны, которые активно участвуют в цепочках добавленной стоимости и у которых в экспорте высока доля высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью и услуг. Мы за эти годы здесь не очень продвинулись, поэтому потенциал сохраняется. Он полностью нами не использован, но мы надеемся, что это произойдет", - надеется он.