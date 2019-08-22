На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вода ушла из шести населенных пунктов Дальнего Востока за прошедшие сутки, еще 77 остаются подтопленными из-за паводка, сообщает МЧС РФ.
Днем ранее сообщалось о девяти населенных пунктах, освободившихся от воды.
"За прошедшие сутки освободились от воды шесть населенных пунктов (Приморский край – один, Хабаровский край – два, Амурская область – три), 132 жилых дома (Приморский край – 130, Хабаровский край – два), 510 приусадебных участков (Приморский край – 349, Хабаровский край – 152, Амурская область – девять) и семь участков автомобильных дорог (Приморский край – два, Хабаровский край – четыре, Еврейская автономная область – один)", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и Еврейской автономной области остаются подтопленными 77 населенных пунктов, 172 жилых дома, 2412 приусадебных участков, один низководный мост и 86 участков автодорог.
Уточняется, что к ликвидации последствий привлечены более 2260 человек и 620 единиц техники.
Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Уровни реки Амур у населенных пунктов превысили неблагоприятные отметки. Тайфун принес в районы Приморского края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен в семи районах Приморья.