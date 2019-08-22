На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов

"За прошедшие сутки освободились от воды шесть населенных пунктов (Приморский край – один, Хабаровский край – два, Амурская область – три), 132 жилых дома (Приморский край – 130, Хабаровский край – два), 510 приусадебных участков (Приморский край – 349, Хабаровский край – 152, Амурская область – девять) и семь участков автомобильных дорог (Приморский край – два, Хабаровский край – четыре, Еврейская автономная область – один)", - говорится в сообщении.