Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Глава прибывшей в Крым делегации из Германии, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус заявил, что не сомневается в принадлежности Крыма к России, и объяснил слова отрицающих это немецких политиков желанием понравиться американцам.

Представители общественной организации Druschba Global ранее прибыли с ознакомительным визитом в Крым. Группа состоит из 15 человек.

"Все немцы знают, что Крым – это Россия и останется частью России… Так оно и должно быть. То, что наши политики говорят обратное, продиктовано желанием понравиться американцам, они не выражают своего мнения", - сказал РИА Новости Нессениус.

По его словам, признание Крыма на международной арене будет зависеть от изменений в мировой политике.