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РИА Новости

Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России

07:51 22.08.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Глава прибывшей в Крым делегации из Германии, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус заявил, что не сомневается в принадлежности Крыма к России, и объяснил слова отрицающих это немецких политиков желанием понравиться американцам.
Представители общественной организации Druschba Global ранее прибыли с ознакомительным визитом в Крым. Группа состоит из 15 человек.
"Все немцы знают, что Крым – это Россия и останется частью России… Так оно и должно быть. То, что наши политики говорят обратное, продиктовано желанием понравиться американцам, они не выражают своего мнения", - сказал РИА Новости Нессениус.
По его словам, признание Крыма на международной арене будет зависеть от изменений в мировой политике.
"Трудно предсказать, как это будет в будущем. В мировой политической ситуации изменения порой происходят очень быстро. Признание Крыма, возможно, произойдет через полгода, а может и через десять лет. Трудно пока предсказать", - отметил глава делегации.
Порт в Севастополе
21 августа, 17:09РИА Новости
Зарубежные СМИ врут о Крыме, заявил глава немецкой делегации
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