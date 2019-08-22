НАСА: на МКС не смогут помочь роботу "Федору", если стыковка пойдет не так

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Космонавты на борту международной космической станции не смогут в случае неполадок в ручном режиме пристыковать корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту к станции, сообщает НАСА.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", на котором "Федор" отправился к МКС, стартовала с Байконура на 6.38 мск 22 августа. Это был первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Последний раз это был тестовый "Союз ТМ" в мае 1986 года.

На МКС при помощи робота российский космонавт Александр Скворцов проведет несколько экспериментов. Возвращение "Федора" планируется 7 сентября.

"Как и в случае с любым другим "Союзом", на котором обычно летят космонавты, у корабля нет системы телеоператорного режима управления (ТОРУ)", - сказал диктор NASA TV в ходе трансляции пуска ракеты с кораблем.

Такой системой оснащены корабли "Прогресс", на которых возят только грузы и которые не имеют систем управления внутри.