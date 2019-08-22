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РИА Новости

НАСА: на МКС не смогут помочь роботу "Федору", если стыковка пойдет не так

07:33 22.08.2019 (обновлено: 09:11 22.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВывоз РН «Союз-2.1а» на стартовую площадку
Вывоз РН «Союз-2.1а» на стартовую площадку
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Космонавты на борту международной космической станции не смогут в случае неполадок в ручном режиме пристыковать корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту к станции, сообщает НАСА.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", на котором "Федор" отправился к МКС, стартовала с Байконура на 6.38 мск 22 августа. Это был первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Последний раз это был тестовый "Союз ТМ" в мае 1986 года.
На МКС при помощи робота российский космонавт Александр Скворцов проведет несколько экспериментов. Возвращение "Федора" планируется 7 сентября.
"Как и в случае с любым другим "Союзом", на котором обычно летят космонавты, у корабля нет системы телеоператорного режима управления (ТОРУ)", - сказал диктор NASA TV в ходе трансляции пуска ракеты с кораблем.
Такой системой оснащены корабли "Прогресс", на которых возят только грузы и которые не имеют систем управления внутри.
Тем не менее, если что-то пойдет не так во время стыковки корабля к модулю "Поиск", у космонавтов Алексея Овчинина и Александра Скворцова (сейчас находящихся на МКС), по словам диктора, будет возможность прервать эту операцию.
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