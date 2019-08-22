Число подтопленных населенных пунктов в Хабаровском крае выросло до 54

ХАБАРОВСК, 22 авг - РИА Новости. Количество населенных пунктов Хабаровского края, оказавшихся в зоне паводка, за сутки увеличилось с 38 до 54, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что в среду в регионе было подтоплено 38 населенных пунктов в шести муниципальных районах, в том числе город Хабаровск.

"По состоянию на 22 августа, на территории Хабаровского края в результате прохождения циклонов и дождевого паводка в 54 населенных пунктах восьми муниципальных образований подтоплен 31 жилой дом с населением 70 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также подтоплено 468 приусадебных участков, 432 земельных участка и около 1,8 тысячи дач. Также вода сохраняется на 11 участках межпоселковых автодорог и 40 участках дорог внутри населенных пунктов.