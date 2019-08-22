Число подтопленных населенных пунктов в Хабаровском крае выросло до 54

ХАБАРОВСК, 22 авг - РИА Новости. Количество населенных пунктов Хабаровского края, оказавшихся в зоне паводка, за сутки увеличилось с 38 до 54, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что в среду в регионе было подтоплено 38 населенных пунктов в шести муниципальных районах, в том числе город Хабаровск.
"По состоянию на 22 августа, на территории Хабаровского края в результате прохождения циклонов и дождевого паводка в 54 населенных пунктах восьми муниципальных образований подтоплен 31 жилой дом с населением 70 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также подтоплено 468 приусадебных участков, 432 земельных участка и около 1,8 тысячи дач. Также вода сохраняется на 11 участках межпоселковых автодорог и 40 участках дорог внутри населенных пунктов.
По данным спасателей, уровни воды выше неблагоприятной отметки сохраняются на реке Амур в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском районах, на реках Бикин и Уссури в Бикинском, Вяземском районах, на реках Уссури и Кия в районе имени Лазо. Гребень амурского паводка находится у Хабаровска, его отметка на утро составила 602 сантиметра. В течение двух суток у Хабаровска существенного изменения уровня воды не ожидается.