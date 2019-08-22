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РИА Новости

Минприроды: парижское соглашение откроет РФ доступ к "зеленым" технологиям

07:13 22.08.2019
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© РИА Новости / Владимир ВяткинЛес
Лес
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Лес. Архивное фото
АЛМА-АТА, 22 авг - РИА Новости. Ратификация Парижского соглашения по климату, которая должна произойти до конца 2019 года, обеспечит России доступ к экологичным технологиям и не приведет к возникновению навязанных соглашением дополнительных платежей, пояснили РИА Новости в Минприроды.
Ранее стало известно, что Минприроды должно внести в правительство проект закона о ратификации Парижского соглашения до 1 сентября, а ратификация соглашения должна пройти до начала Всемирного климатического саммита, который состоится в Нью-Йорке 23 сентября. Между тем, представители Торгово-промышленной палаты РФ на обсуждении позиции о ратификации Парижского соглашения высказали опасения, что это повлечет за собой дополнительные платежи и обязательства России и предложили отложить ратификацию.
"В настоящее время Парижское соглашение вместе с Рамочной конвенцией ООН по изменению климата является основным драйвером, формирующим глобальную климатическую повестку и механизмы реализации "зеленых" проектов по всему миру, особенно в развивающихся странах. Это позволяет обеспечить широкий доступ к современным "зеленым" технологиям", - говорится в сообщении министерства.
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Как уточнили в ведомстве, Парижское соглашение является рамочным и не устанавливает обязанности внедрять дополнительное регулирование на национальном уровне.
"Вместе с тем, в соответствии решениями Правительства Российской Федерации в нашей стране формируется система государственного регулирования выбросов парниковых газов. Проект соответствующего федерального закона подготовлен Минэкономразвития России", - говорится в сообщении.
В Минприроды также отметили, что Парижское соглашение направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата. Основные усилия предполагается сосредоточить на удержании прироста глобальной средней температуры намного ниже 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных уровней (обозначена также наиболее желательная цель в 1,5 градуса Цельсия), усилении адаптационных возможностей к неблагоприятным воздействиям изменения климата и экономическому развитию при низком уровне выбросов парниковых газов.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
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