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РИА Новости

Роскосмос испытал работу системы аварийного спасения при запуске "Союза"

06:48 22.08.2019 (обновлено: 10:38 22.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРКН "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14"
РКН Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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РКН "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14"
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Роскосмос провел испытание системы аварийного спасения во время первого пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14" - система была сброшена в положенное при штатном запуске время, когда в ней отпала необходимость. О сбросе системы было сказано в трансляции пуска, которая ведется на сайте госкорпорации.
Согласно трансляции, через 113 секунд после старта, как и прописано в программе полета, произошло отделение системы аварийного спасения. Система нужна лишь на первом этапе выведения, когда высота полета ракеты не велика и двигатели самого корабля "Союз" не могут обеспечить безопасный увод корабля при ЧП.
Это первый запуск пилотируемого космического корабля "Союз" на новой ракете "Союз-2.1а". Полет корабля проводится в беспилотном режиме для тестирования взаимодействия новой ракеты и старой системы аварийного спасения.
Проверка необходима в преддверии перевода с 2020 года на носитель "Союз-2.1а" всех пилотируемых запусков. Новая ракета получила российскую цифровую систему управления. Она придет на замену используемой сейчас ракете "Союз-ФГ" с украинской аналоговой системой управления. Последний пуск "Союза-ФГ" планируется в сентябре. Чтобы новую ракету допустили к полетам с космонавтами, ее необходимо было квалифицировать успешным полетом и срабатыванием системы аварийного спасения.
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До этого безопасность полетов на ракете "Союз-2.1а" в течение нескольких лет проверяли во время запусков грузовых кораблей "Прогресс", однако при этих запусках на ракетах не была установлена система аварийного спасения.
Как сообщил РИА Новости генеральный директор машиностроительного конструкторского бюро "Искра" (входит в концерн "Тактическое ракетное вооружение") Владимир Сорокин, одного тестового полета будет достаточно для завершения испытаний.
"После того как система отстреливается в районе 110-й секунды полета, мы говорим о том, что двигательная установка системы аварийного спасения сработала успешно", - сказал он.
По словам Сорокина, для квалификации ракеты будет достаточно одного подобного пуска. При этом никаких доработок системы для использования на ракете "Союз-2.1а" не проводилось.
Глава предприятия напомнил, что за свою историю система прошла пять модернизаций и неоднократно спасала жизни космонавтам. Например, так произошло 26 сентября 1983 года и 11 октября 2018 года.
"Я уверен, что и в будущем надежность нашей системы позволит безопасно обеспечивать запуски пилотируемых космических аппаратов", - отметил он.
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