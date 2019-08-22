Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления лидеров Франции и Германии по поводу возможного возвращения России в "Большую восьмерку".

"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере

По словам сенатора, если "Большая семерка" хочет остаться в нынешнем составе, без России и Китая, то это их выбор.

"Но ей следует понять: выставление условий России — плохая политика", — заключил он.

Накануне президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в котором согласились, что Россию следует пригласить на саммит G7 в 2020 году. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите в Биаррице. Сам американский лидер сказал, что не будет возражать против возвращения России в группу ведущих стран мира.

Но позже Макрон заявил, что возвращать Россию в G8 без разрешения украинского кризиса было бы стратегической ошибкой, а канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что возобновлению работы в формате "Восьмерки" способствовал бы прогресс в выполнении Минских соглашений.

По словам президента России Владимира Путина, Москва считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что тему участия в G8 необходимо обсуждать в профессиональном формате.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались в Брюсселе без участия России.