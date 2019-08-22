Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T19:56Z
https://ria.ru/20190822/1557768466.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155637/91/1556379120_0:67:2941:1721_1036x0_80_0_0_be01c45276fbac8db5172856cb2b1f1f.jpg
РИА Новости

Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8

06:37 22.08.2019 (обновлено: 19:56 22.08.2019)
73306
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления лидеров Франции и Германии по поводу возможного возвращения России в "Большую восьмерку".
"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.
Лебедь, рак и щука
Вчера, 17:37РИА Новости
Лебедь, рак и щука
По словам сенатора, если "Большая семерка" хочет остаться в нынешнем составе, без России и Китая, то это их выбор.
"Но ей следует понять: выставление условий России — плохая политика", — заключил он.
Накануне президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в котором согласились, что Россию следует пригласить на саммит G7 в 2020 году. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите в Биаррице. Сам американский лидер сказал, что не будет возражать против возвращения России в группу ведущих стран мира.
Но позже Макрон заявил, что возвращать Россию в G8 без разрешения украинского кризиса было бы стратегической ошибкой, а канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что возобновлению работы в формате "Восьмерки" способствовал бы прогресс в выполнении Минских соглашений.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Вчера, 02:49РИА Новости
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
По словам президента России Владимира Путина, Москва считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что тему участия в G8 необходимо обсуждать в профессиональном формате.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались в Брюсселе без участия России.
Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Россия приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены антироссийских ограничений.
Флаги стран-участниц саммита G7
21 августа, 21:07РИА Новости
Что говорят о возвращении России в G8 в мире
49722451743
Обсудить 22
Эммануэль МакронG7Дональд ТрампАлексей ПушковАнгела МеркельВладимир ПутинРоссияВ мире
Популярные комментарии
На страну всего два человека, Пушков и Захарова, только их мнение авторитетно.
22 августа, 10:54
Моджахед Иванович
152841047
Президент Франции Макрон не является самостоятельным политиком, он вроде как "подкаблучник": на встрече с Президентом РФ В.В. Путиным заявил, что Россия должна вернуться в европейский клуб G8, при этом ни о каких условиях и речи не было. Когда же Меркель погрозила ему пальчиком, взял свои слова обратно. Стыдно, господин Макрон!
22 августа, 09:01
Надежда Целковикова
7572007
Рекомендуем
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина
Лидию Федосееву-Шукшину ночью перевезли из Болгарии в Москву
Титаник в доке порта Саутгемптон перед отправлением
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях "Титаника"
Лента
новостей
Историк Зураб Гаджиев отвечает на вопросы Рамзана Кадырова
Дагестанский историк ответил Кадырову на вопросы об имаме Шамиле
Автомобиль скорой медицинской помощи
СМИ: сотрудник "Магнита" умер на совещании от передозировки наркотиков
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Президент США Дональд Трамп
Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории
Военнослужащие армии Украины
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Армия САР заняла Хан-Шейхун
Сирийская армия заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун
Скорая помощь на улице Стамбула
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
Озеро Рупукунд
Ученые раскрыли вековую тайну Озера Скелетов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Эксперт объяснил, что стало точкой падения дипотношений СССР и Германии
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
Лента новостейМолния