В центре Москвы спасли тонувшего блогера-пикапера

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Московские спасатели выловили из реки мужчину, упавшего в воду, сообщает Московские спасатели выловили из реки мужчину, упавшего в воду, сообщает агентство городских новостей Москва со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел вечером 20 августа в районе Якиманской набережной на Водоотводном канале Москвы-реки. По данным МЧС, мужчина прыгнул в воду, чтобы спасти тонувшую сумочку девушки, с которой он прогуливался по набережной. Выбраться на берег самостоятельно он не смог.

Как сообщили СМИ, этим мужчиной оказался ютьюб-блогер Владислав Раду. Он снимает ролики о том, как знакомиться с девушками, записывает тренировки по кроссфиту, а также пранки и влоги.