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РИА Новости

В центре Москвы спасли тонувшего блогера-пикапера

06:33 22.08.2019 (обновлено: 13:38 22.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЯкиманская набережная в Москве. 11 августа 2017
Якиманская набережная в Москве. 11 августа 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Московские спасатели выловили из реки мужчину, упавшего в воду, сообщает агентство городских новостей Москва со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Инцидент произошел вечером 20 августа в районе Якиманской набережной на Водоотводном канале Москвы-реки. По данным МЧС, мужчина прыгнул в воду, чтобы спасти тонувшую сумочку девушки, с которой он прогуливался по набережной. Выбраться на берег самостоятельно он не смог.
Как сообщили СМИ, этим мужчиной оказался ютьюб-блогер Владислав Раду. Он снимает ролики о том, как знакомиться с девушками, записывает тренировки по кроссфиту, а также пранки и влоги.
Сам Раду пообещал подписчикам в инстаграме вскоре рассказать всю правду об инциденте.
YouTube-блогер Фаликс Чельберг
20 августа, 16:55РИА Новости
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4813410116
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Владислав РадуYouTubeМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Блоггер-пикапер... "Он снимает ролики с советами по знакомству с девушками, записи с занятий кроссфитом, а также пранки и влоги" - ужос!!! Он, наверное, болен серьёзно: фистинг ему, планкинг и милкинг.
22 августа, 07:22
Booz
10150000
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