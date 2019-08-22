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РИА Новости

Почти 400 человек не могут вылететь из Томска из-за тумана

05:45 22.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 авг - РИА Новости. Рейсы на Москву и Екатеринбург не смогли вылететь вовремя из аэропорта Томска из-за тумана, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
"В Томске с 6.40 (2.40 мск – ред.) задерживаются рейсы по метеоусловиям (туман). Это рейсы авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Сибирь" - в Москву, "Руслайн" - в Екатеринбург. Всего 398 пассажиров", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что пассажиры обеспечены прохладительными напитками, на рейс авиакомпании "Сибирь" объявлена регистрация. Томская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов.
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