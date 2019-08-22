Почти 400 человек не могут вылететь из Томска из-за тумана

"В Томске с 6.40 (2.40 мск – ред.) задерживаются рейсы по метеоусловиям (туман). Это рейсы авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Сибирь" - в Москву, "Руслайн" - в Екатеринбург. Всего 398 пассажиров", - сказала собеседница агентства.