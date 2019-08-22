Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T05:22Z
https://ria.ru/20190822/1557768222.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149691/22/1496912262_0:77:2730:1613_1036x0_80_0_0_d83f6b8da4ef4f58cd3ff4bac4e403aa.jpg
РИА Новости

Николай Дроздов дал имя дальневосточному леопарду из нацпарка в Приморье

05:22 22.08.2019
897
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкНиколай Дроздов
Николай Дроздов
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Николай Дроздов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Ученый-зоолог, известный телеведущий Николай Дроздов придумал имя для дальневосточного леопарда из нацпарка "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение.
"Известному ученому и журналисту было предложено стать Хранителем зверя под номером Leo 64M. Этот молодой леопард ежегодно фиксируется фотоловушками в центральной части нацпарка, радуя своей активностью и хорошей формой. Николай Николаевич принял предложение "Земли леопарда" и выбрал для хищника знаковое имя – Байкал", - говорится в сообщении.
Дроздов, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что дальневосточный леопард и озеро Байкал – два уникальных объекта, сохранению которых в нашей стране придается особое значение.
"Это яркие символы природоохранной работы в России. Один из них - программа по восстановлению популяции дальневосточного леопарда - уже стал успешным примером. За последнее десятилетие численность зверя выросла почти в три раза, и хочется верить, что успех этого проекта разделят также другие проекты, связанные с сохранением природы. Байкал... главная сокровищница пресной воды в России и для России. Поэтому так важно помнить о необходимости защиты этого уникального природного комплекса и его обитателей", - отметил Дроздов.
Леопард
9 августа, 23:56Туризм
В Приморье в объектив фотоловушек попал новый леопард
В течение месяца Дроздову будет вручен официальный сертификат хранителя леопарда. Теперь каждое полугодие он будет получать обновленную информацию о своем "подопечном". В 2017 году леопард был замечен в сопровождении самки, что дает надежду появление потомства.
Хранители леопарда – своеобразные "крестные" редких кошек, оказывающие активную поддержку природоохранному делу. Они выбирают имя "подопечному" из нацпарка. Программа "Хранитель леопарда" была запущена в 2014 году для привлечения внимания к работе по сохранению редчайшей крупной кошки мира.
Дальневосточный леопард обитает только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке " Земля леопарда ". В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.
Японские путешественники на мотоциклах Урал в заповеднике Кедровая падь, входящий в состав Земли леопарда
14 августа, 23:51Туризм
"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
1602002
Обсудить 1
Николай ДроздовОбщество
Рекомендуем
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Титаник в доке порта Саутгемптон перед отправлением
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях "Титаника"
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Лента
новостей
Автомобиль скорой медицинской помощи
СМИ: сотрудник "Магнита" умер на совещании от передозировки наркотиков
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Историк Зураб Гаджиев отвечает на вопросы Рамзана Кадырова
Дагестанский историк ответил Кадырову на вопросы об имаме Шамиле
Президент США Дональд Трамп
Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории
Армия САР заняла Хан-Шейхун
Сирийская армия заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина
Лидию Федосееву-Шукшину ночью перевезли из Болгарии в Москву
Озеро Рупукунд
Ученые раскрыли вековую тайну Озера Скелетов
Скорая помощь на улице Стамбула
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
Кадр из фильма Человек-паук
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Эксперт объяснил, что стало точкой падения дипотношений СССР и Германии
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
Лента новостейМолния