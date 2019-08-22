Николай Дроздов дал имя дальневосточному леопарду из нацпарка в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Ученый-зоолог, известный телеведущий Николай Дроздов придумал имя для дальневосточного леопарда из нацпарка " Ученый-зоолог, известный телеведущий Николай Дроздов придумал имя для дальневосточного леопарда из нацпарка " Земля леопарда " в Приморье, сообщает учреждение.

"Известному ученому и журналисту было предложено стать Хранителем зверя под номером Leo 64M. Этот молодой леопард ежегодно фиксируется фотоловушками в центральной части нацпарка, радуя своей активностью и хорошей формой. Николай Николаевич принял предложение "Земли леопарда" и выбрал для хищника знаковое имя – Байкал", - говорится в сообщении.

Дроздов, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что дальневосточный леопард и озеро Байкал – два уникальных объекта, сохранению которых в нашей стране придается особое значение.

"Это яркие символы природоохранной работы в России. Один из них - программа по восстановлению популяции дальневосточного леопарда - уже стал успешным примером. За последнее десятилетие численность зверя выросла почти в три раза, и хочется верить, что успех этого проекта разделят также другие проекты, связанные с сохранением природы. Байкал... главная сокровищница пресной воды в России и для России. Поэтому так важно помнить о необходимости защиты этого уникального природного комплекса и его обитателей", - отметил Дроздов.

В течение месяца Дроздову будет вручен официальный сертификат хранителя леопарда. Теперь каждое полугодие он будет получать обновленную информацию о своем "подопечном". В 2017 году леопард был замечен в сопровождении самки, что дает надежду появление потомства.

Хранители леопарда – своеобразные "крестные" редких кошек, оказывающие активную поддержку природоохранному делу. Они выбирают имя "подопечному" из нацпарка. Программа "Хранитель леопарда" была запущена в 2014 году для привлечения внимания к работе по сохранению редчайшей крупной кошки мира.