МИД КНДР призвал к созданию межрегиональных парламентских связей с Россией

ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Представители делегации министерства иностранных дел КНДР в ходе визита в Приморье призвали выстроить связи между региональными парламентскими структурами Северной Кореи и России, сообщает краевое законодательное собрание.

Делегация МИД КНДР побывала с визитом дружбы в законодательном собрании Приморья. Как заявил директор первого департамента Европы МИД КНДР Кан Сен Хо, перед Россией и Северной Кореей стоит задача по исполнению договоренностей, которых достигли на апрельской встрече во Владивостоке Владимир Путин и Ким Чен Ын. В том числе необходимо наладить тесные связи между парламентариями двух стран.

По го словам, уже установлено сотрудничество между Верховным народным собранием КНДР и Федеральным собранием РФ, где образована группа дружбы.

"Теперь важно выстроить аналогичные связи между региональными парламентскими структурами наших государств", - сказал Кан Сен Хо, пригласив парламентариев Приморья посетить Северную Корею.