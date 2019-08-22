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РИА Новости

МИД КНДР призвал к созданию межрегиональных парламентских связей с Россией

05:18 22.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Представители делегации министерства иностранных дел КНДР в ходе визита в Приморье призвали выстроить связи между региональными парламентскими структурами Северной Кореи и России, сообщает краевое законодательное собрание.
Делегация МИД КНДР побывала с визитом дружбы в законодательном собрании Приморья. Как заявил директор первого департамента Европы МИД КНДР Кан Сен Хо, перед Россией и Северной Кореей стоит задача по исполнению договоренностей, которых достигли на апрельской встрече во Владивостоке Владимир Путин и Ким Чен Ын. В том числе необходимо наладить тесные связи между парламентариями двух стран.
По го словам, уже установлено сотрудничество между Верховным народным собранием КНДР и Федеральным собранием РФ, где образована группа дружбы.
"Теперь важно выстроить аналогичные связи между региональными парламентскими структурами наших государств", - сказал Кан Сен Хо, пригласив парламентариев Приморья посетить Северную Корею.
Стороны также обсудили строительство автомобильного трансграничного моста через реку Туманган, создание российско-корейского торгового дома, расширение связей в области культуры, образования, спорта и молодежных обменов.
Дом Дружбы России и КНДР
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