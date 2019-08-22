Сахалинская таможня нашла на борту газовоза из Южной Кореи "арсенал ниндзя"

Арсенал холодного оружия был обнаружен при таможенно-пограничном контроле на борту газовоза, прибывшего из Кореи в порт Пригородное на юге Сахалина. 22 августа 2019

© Фото : Дальневосточное таможенное управление Арсенал холодного оружия был обнаружен при таможенно-пограничном контроле на борту газовоза, прибывшего из Кореи в порт Пригородное на юге Сахалина. 22 августа 2019

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 авг — РИА Новости. Сахалинская таможня возбудила административное дело после того, как обнаружила на борту иностранного судна арсенал самодельного холодного оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о газовозе (порт приписки Панама), прибывшем из южнокорейского порта Чисепо в порт Пригородное на юге Сахалина.

"В генеральной декларации утверждалось об отсутствии на борту опасных товаров, в том числе оружия и боеприпасов", — говорится в пресс-релизе.

Однако таможенники нашли на судне шкаф, в котором хранились 32 металлических предмета — сюрикены, копья и палаши. По словам членов экипажа, это оружие изготовили кустарным способом для защиты от пиратов.

© Фото : Дальневосточное таможенное управление Арсенал холодного оружия был обнаружен при таможенно-пограничном контроле на борту газовоза, прибывшего из Кореи в порт Пригородное на юге Сахалина. 22 августа 2019 © Фото : Дальневосточное таможенное управление Арсенал холодного оружия был обнаружен при таможенно-пограничном контроле на борту газовоза, прибывшего из Кореи в порт Пригородное на юге Сахалина. 22 августа 2019

Таможенники направили предметы на экспертизу в региональный филиал ЦЭКТУ Владивостока. Эксперты подтвердили, что 24 сюрикена относятся к холодному оружию.

Сахалинская таможня проводит расследование.