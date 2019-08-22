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РИА Новости

Сахалинская таможня нашла на борту газовоза из Южной Кореи "арсенал ниндзя"

05:16 22.08.2019 (обновлено: 11:37 22.08.2019)
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© Фото : Дальневосточное таможенное управлениеАрсенал холодного оружия был обнаружен при таможенно-пограничном контроле на борту газовоза, прибывшего из Кореи в порт Пригородное на юге Сахалина. 22 августа 2019
Арсенал холодного оружия был обнаружен при таможенно-пограничном контроле на борту газовоза, прибывшего из Кореи в порт Пригородное на юге Сахалина. 22 августа 2019
© Фото : Дальневосточное таможенное управление
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 авг — РИА Новости. Сахалинская таможня возбудила административное дело после того, как обнаружила на борту иностранного судна арсенал самодельного холодного оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о газовозе (порт приписки Панама), прибывшем из южнокорейского порта Чисепо в порт Пригородное на юге Сахалина.

"В генеральной декларации утверждалось об отсутствии на борту опасных товаров, в том числе оружия и боеприпасов", — говорится в пресс-релизе.

Однако таможенники нашли на судне шкаф, в котором хранились 32 металлических предмета — сюрикены, копья и палаши. По словам членов экипажа, это оружие изготовили кустарным способом для защиты от пиратов.
© Фото : Дальневосточное таможенное управлениеАрсенал холодного оружия был обнаружен при таможенно-пограничном контроле на борту газовоза, прибывшего из Кореи в порт Пригородное на юге Сахалина. 22 августа 2019
Арсенал холодного оружия был обнаружен при таможенно-пограничном контроле на борту газовоза, прибывшего из Кореи в порт Пригородное на юге Сахалина. 22 августа 2019
© Фото : Дальневосточное таможенное управление
Арсенал холодного оружия был обнаружен при таможенно-пограничном контроле на борту газовоза, прибывшего из Кореи в порт Пригородное на юге Сахалина. 22 августа 2019
Таможенники направили предметы на экспертизу в региональный филиал ЦЭКТУ Владивостока. Эксперты подтвердили, что 24 сюрикена относятся к холодному оружию.
Сахалинская таможня проводит расследование.
© Фото : Дальневосточное таможенное управлениеАрсенал холодного оружия был обнаружен при таможенно-пограничном контроле на борту газовоза, прибывшего из Кореи в порт Пригородное на юге Сахалина. 22 августа 2019
Арсенал холодного оружия был обнаружен при таможенно-пограничном контроле на борту газовоза, прибывшего из Кореи в порт Пригородное на юге Сахалина. 22 августа 2019
© Фото : Дальневосточное таможенное управление
Арсенал холодного оружия был обнаружен при таможенно-пограничном контроле на борту газовоза, прибывшего из Кореи в порт Пригородное на юге Сахалина. 22 августа 2019
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