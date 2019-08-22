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РИА Новости

Уровень Амура у Хабаровска стабилизировался

04:56 22.08.2019 (обновлено: 17:40 22.08.2019)
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© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок в Хабаровске
Паводок в Хабаровске
© РИА Новости / Александр Янышев
ХАБАРОВСК, 21 авг — РИА Новости. Уровень Амура у Хабаровска стабилизировался на отметке 602 сантиметра, в течение суток вода не поднималась, сообщает правительство Хабаровского края в четверг.
Ранее сообщалось, что в среду утром уровень Амура составлял также 602 сантиметра. В последние дни он рос в среднем на пять сантиметров в сутки.

"В течение двух суток у Хабаровска существенного изменения уровня воды не ожидается. По оперативным данным, опубликованным на интернет-портале ФГБУ "Дальневосточное УГМС", уровень реки Амур на автоматизированном гидрологическом комплексе у Хабаровска на 06:00 четверга (23:00 среды мск) составил 602 сантиметра", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за циклона из Монголии в течение 21-23 августа на юге Хабаровского края ожидаются дожди, которые могут привести к подъему воды в реках бассейна реки Амур, к концу недели ожидается подъем уровня Амура. Прогнозируется уровень с 630-680 сантиметров. Гидрологи сообщали, что рост уровня реки у Хабаровска продлится до конца августа.
Ранее сообщалось, что из-за паводков в Хабаровском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации. В зоне паводка оказались 38 населенных пунктов, в том числе город Хабаровск. По информации регионального главка МЧС, на вечер среды в крае было подтоплено 27 жилых домов, 538 приусадебных участков, 334 земельных участка и около 1,8 тысячи дачных участков, а также более 30 участков дорог.
Паводок в Хабаровском крае
21 августа, 05:01РИА Новости
В Хабаровском крае из-за паводка закрыт второй пункт пропуска через границу
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