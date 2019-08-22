ХАБАРОВСК, 21 авг — РИА Новости. Уровень Амура у Хабаровска стабилизировался на отметке 602 сантиметра, в течение суток вода не поднималась, сообщает правительство Хабаровского края в четверг.

Ранее сообщалось, что в среду утром уровень Амура составлял также 602 сантиметра. В последние дни он рос в среднем на пять сантиметров в сутки.

"В течение двух суток у Хабаровска существенного изменения уровня воды не ожидается. По оперативным данным, опубликованным на интернет-портале ФГБУ "Дальневосточное УГМС", уровень реки Амур на автоматизированном гидрологическом комплексе у Хабаровска на 06:00 четверга (23:00 среды мск) составил 602 сантиметра", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за циклона из Монголии в течение 21-23 августа на юге Хабаровского края ожидаются дожди, которые могут привести к подъему воды в реках бассейна реки Амур, к концу недели ожидается подъем уровня Амура. Прогнозируется уровень с 630-680 сантиметров. Гидрологи сообщали, что рост уровня реки у Хабаровска продлится до конца августа.