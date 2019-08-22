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РИА Новости

Глава Пентагона назвал сроки создания гиперзвукового оружия

04:41 22.08.2019 (обновлено: 05:42 22.08.2019)
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CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. США могут создать гиперзвуковое оружие "в течение пары лет", заявил глава Пентагона Марк Эспер.
В интервью Fox News Эспера спросили, какой срок отделяет США от создания гиперзвукового оружия.
"Думаю, что это вопрос пары лет", - ответил Эспер.
Исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти заявил на этой неделе, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором о РСМД.
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Министерство обороны СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
А как же заявление США, что русские гиперзвуковую ракету украли??? Наверное вместе с ракетой унесли всю документацию и все копии?
22 августа, 05:44
Борис Ведмин
1180000
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