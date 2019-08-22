Глава Пентагона назвал сроки создания гиперзвукового оружия

ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. США могут создать гиперзвуковое оружие "в течение пары лет", заявил глава Пентагона Марк Эспер.

"Думаю, что это вопрос пары лет", - ответил Эспер.

Исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти заявил на этой неделе, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором о РСМД.