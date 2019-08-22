Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.

"Ясно, что они (Россия. — Прим. ред.) пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы иметь дело с США", — сказал он в интервью Fox News.

Эспер также предположил, что у Москвы есть крылатые ракеты с ядерной боеголовкой, направленные в сторону Европы и подпадавшие под договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Это плохо", — отметил министр обороны.

При этом он не пояснил, каким образом можно объединить в один договор ракеты, подпадавшие под СНВ-3 и ДРСМД.

ДРСМД и СНВ-3

СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним (1000-5500 километров) и меньшим (от 500 до 1000 километров) диапазоном действия.

В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила. В 2019 году Россия — в ответ на действия США — приостановила свое участие в ДРСМД.

СНВ-3, подписанный в 2010-м Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, предполагает взаимное сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Это единственный действующий между Россией и США договор об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что готова это обсудить.

Новое оружие России и США

Первого марта 2018 года Владимир Путин в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".

При этом президент подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать, а все новые наработки носят оборонительный характер.

В понедельник Пентагон объявил об испытаниях крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД.