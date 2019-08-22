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РИА Новости

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России

04:39 22.08.2019 (обновлено: 08:56 22.08.2019)
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© AP Photo / Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak, File
ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.

"Ясно, что они (Россия. — Прим. ред.) пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы иметь дело с США", — сказал он в интервью Fox News.

Эспер также предположил, что у Москвы есть крылатые ракеты с ядерной боеголовкой, направленные в сторону Европы и подпадавшие под договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Это плохо", — отметил министр обороны.
При этом он не пояснил, каким образом можно объединить в один договор ракеты, подпадавшие под СНВ-3 и ДРСМД.
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В Сенате США выступили против разработки ракет, запрещенных ДРСМД

ДРСМД и СНВ-3

СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним (1000-5500 километров) и меньшим (от 500 до 1000 километров) диапазоном действия.
В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила. В 2019 году Россия — в ответ на действия США — приостановила свое участие в ДРСМД.
СНВ-3, подписанный в 2010-м Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, предполагает взаимное сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.
Это единственный действующий между Россией и США договор об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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Новое оружие России и США

Первого марта 2018 года Владимир Путин в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".
При этом президент подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать, а все новые наработки носят оборонительный характер.
В понедельник Пентагон объявил об испытаниях крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД.
В МИД России обратили внимание на то, что при этом использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет".
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
2 марта 2018, 16:25РИА Новости
Лазеры и гиперзвук. Нарушает ли новое оружие России международные договоры
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Министерство обороны СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Имеет смысл всем посмеяться этому парню в лицо, раза 3, больше не надо. Отжог так отжог, всякие ЗЕ отдыхают ))
22 августа, 04:44
CCicicipi
3171100104762
Неужели до них начинает доходить, что надо садиться и договариваться?
22 августа, 05:01
Геннадий Канинский
6827714103
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