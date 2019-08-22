Глава Пентагона заявил, что не доверяет Ким Чен Ыну

ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер заявил в интервью Глава Пентагона Марк Эспер заявил в интервью Fox News , что не доверяет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

На вопрос, доверяет ли он Ким Чен Ыну, Эспер ответил: "Нет". По его словам, США нужно верифицируемое соглашение с КНДР о ядерном разоружении последней.

На вопрос, согласится ли Ким Чен Ын разоружиться, Эспер ответил: "Эксперты скажут вам, что, вероятно, нет, но посмотрим".