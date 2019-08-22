Мексика обеспокоена решением США о задержании детей мигрантов

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Власти Мексики выразили обеспокоенность решением США отменить норму, ограничивающую срок задержания детей нелегальных мигрантов в специальных приемниках на время рассмотрения запроса о предоставлении им убежища.
Ранее сообщалось, что министерство внутренней безопасности США приняло решение, которое фактически отменяет действовавшую более 20 лет в стране норму, ограничивающую срок содержания детей нелегальных мигрантов в специальных приемниках на время рассмотрения запроса о предоставлении им убежища. Речь идет об отмене так называемого "Мирового соглашения Флорес", принятого еще в 1997 году. Среди прочего оно предусматривает, что дети нелегалов должны быть переданы в течение 20 дней из центров временного содержания в профильные центры, где о них будут заботиться.
"Правительство Мексики через министерство иностранных дел выражает свою обеспокоенность по поводу заявления министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов, согласно которому действие норм, называемых "Мировое соглашение Флорес" и ограничивающих срок содержания детей и подростков в центрах иммиграционного содержания под стражей в этой стране ограничен 20 днями, будет прекращено", - говорится в заявлении правительства.
Власти Мексики также подчеркнули, что продолжат оказывать помощь и защиту детям, подросткам-мигрантам и их семьям, которые будут содержаться под стражей в соответствии с новыми правилами.