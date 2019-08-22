Мексика обеспокоена решением США о задержании детей мигрантов

Ранее сообщалось, что министерство внутренней безопасности США приняло решение, которое фактически отменяет действовавшую более 20 лет в стране норму, ограничивающую срок содержания детей нелегальных мигрантов в специальных приемниках на время рассмотрения запроса о предоставлении им убежища. Речь идет об отмене так называемого "Мирового соглашения Флорес", принятого еще в 1997 году. Среди прочего оно предусматривает, что дети нелегалов должны быть переданы в течение 20 дней из центров временного содержания в профильные центры, где о них будут заботиться.