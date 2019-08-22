В Армении россиянина подозревают в убийстве криминального авторитета

ЕРЕВАН, 22 авг — РИА Новости. Армянские полицейские подозревают россиянина в убийстве криминального авторитета Андраника Арутюняна, известного как Андик Массивский, сообщили в пресс-службе полиции Армении.

Арутюняна застрелили 2 июля во дворе района Нор-Норк на окраине Еревана. По словам начальника полиции Армении Валерия Осипяна, убийство было заказным.

Теперь в полиции заявили о раскрытии преступления.

"Выяснилось, что убийство совершил 32-летний гражданин России. Ему оказывал содействие 50-летний житель Еревана, который уже задержан", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.