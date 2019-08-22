Россия разработала 18 диагностических препаратов для выявления инфекций

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Восемнадцать новых диагностических препаратов, позволяющих выявлять возбудителей опасных инфекционных болезней, разработали специалисты Роспотребнадзора за время сотрудничества ведомства с Гвинеей, сообщила в интервью РИА Новости глава ведомства Анна Попова.

"За время сотрудничества мы разработали 18 новых диагностических препаратов, позволяющих выявлять маркеры возбудителей опасных инфекционных болезней, из них 7 уже зарегистрированы в Российской Федерации и успешно применяются", - рассказала Попова.

Она уточнила, что также были разработаны варианты вакцинных препаратов против болезни, вызванной вирусом Эбола и лихорадки Ласса, дивакцины против лихорадок Эбола и Марбург.

В разгар эпидемии специалисты Роспотребнадзора, ученые-вирусологи из России, а также мобильные бактериологические лаборатории были направлены в Гвинею, чтобы помочь справиться с вирусом Эбола, пояснила Попова.

В период эпидемии, в самом ее центре, противоэпидемическая бригада проводила диагностические исследования на лихорадку Эбола, специалисты Роспотребнадзора учили коллег-медиков безопасной работе, а также проводили консультации и оказывали помощь российским гражданам, находящимся в Гвинее, отметила Попова.

"Кроме лабораторной поддержки, специалисты Роспотребнадзора обеспечивали соблюдение требований противоэпидемического режима в стационарных отделениях госпиталя, что позволило не допустить рисков заражения медицинского персонала и распространения инфекции внутри медицинского учреждения", - подчеркнула глава ведомства.