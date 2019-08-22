Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T09:05Z
https://ria.ru/20190822/1557767646.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_0:0:3086:1736_1036x0_80_0_0_714304a4f1fd7dc868a1f38404700570.jpg
РИА Новости

Россия разработала 18 диагностических препаратов для выявления инфекций

04:03 22.08.2019 (обновлено: 09:05 22.08.2019)
472
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра
Медсестра
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медсестра. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Восемнадцать новых диагностических препаратов, позволяющих выявлять возбудителей опасных инфекционных болезней, разработали специалисты Роспотребнадзора за время сотрудничества ведомства с Гвинеей, сообщила в интервью РИА Новости глава ведомства Анна Попова.
"За время сотрудничества мы разработали 18 новых диагностических препаратов, позволяющих выявлять маркеры возбудителей опасных инфекционных болезней, из них 7 уже зарегистрированы в Российской Федерации и успешно применяются", - рассказала Попова.
Она уточнила, что также были разработаны варианты вакцинных препаратов против болезни, вызванной вирусом Эбола и лихорадки Ласса, дивакцины против лихорадок Эбола и Марбург.
В разгар эпидемии специалисты Роспотребнадзора, ученые-вирусологи из России, а также мобильные бактериологические лаборатории были направлены в Гвинею, чтобы помочь справиться с вирусом Эбола, пояснила Попова.
Российские медики разработали вакцину против лихорадки Эбола
Вчера, 03:05РИА Новости
В Роспотребнадзоре предупредили о вероятности новой вспышки эпидемии Эболы
В период эпидемии, в самом ее центре, противоэпидемическая бригада проводила диагностические исследования на лихорадку Эбола, специалисты Роспотребнадзора учили коллег-медиков безопасной работе, а также проводили консультации и оказывали помощь российским гражданам, находящимся в Гвинее, отметила Попова.
"Кроме лабораторной поддержки, специалисты Роспотребнадзора обеспечивали соблюдение требований противоэпидемического режима в стационарных отделениях госпиталя, что позволило не допустить рисков заражения медицинского персонала и распространения инфекции внутри медицинского учреждения", - подчеркнула глава ведомства.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
Читайте полный текст интервью >>
Пациенты с лихорадкой денге в больнице Сан-Лазаро в Маниле, Филиппины
20 августа, 19:45Акценты - Радио Sputnik
Филиппины в плену смертельной лихорадки денгеПочти 200 тысяч человек заразились лихорадкой денге на Филиппинах. Погибшие исчисляются сотнями. Из-за огромного числа инфицированных, власти страны были вынуждены объявить "национальную эпидемию".
1200000
Обсудить 0
Анна ПоповаРоссияОбщество
Рекомендуем
Российские медики разработали вакцину против лихорадки Эбола
В Роспотребнадзоре предупредили о вероятности новой вспышки эпидемии Эболы
РИА
Новости
Медик готовит шприц
Россия передала Гвинее лаборатории для диагностики различных инфекций
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил использовать разработки российских ученых в фарминдустрии
Российские трамваи Витязь-М
В Петербурге и городах Сибири появятся беспилотные трамваи
Лента
новостей
Пробирки
Роспотребнадзор помогает исследовать жителей Гвинеи на ВИЧ и гепатиты B и C
Молотов подписывает договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
Историк: протокол к пакту Молотова-Риббентропа отвечает нормам дипломатии
Электропоезд
Разработчик рассказал, когда стоит ожидать первые беспилотные поезда РЖД
Обложки заграничных паспортов РФ
Российские мужчины отдыхают за рубежом дольше женщин, показало исследование
Мигранты
Мексика обеспокоена решением США о задержании детей мигрантов
Люди с бумажными флажками с российским триколором
Эксперт призвал запретить раздачу бумажных флажков с российским триколором
Грудное вскармливание
В России набирает популярность грудное вскармливание, сообщил эксперт
Йемен
Арабская коалиция сбила беспилотники хуситов в Йемене
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
В Пентагоне рассказали о целях новой ракеты, запрещенной ДРСМД
Лидер КНДР Ким
Глава Пентагона заявил, что не доверяет Ким Чен Ыну
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
В НАСА заявили, что роботы помогут увеличить производительность в космосе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Эксперт объяснил, что стало точкой падения дипотношений СССР и Германии
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
Лента новостейМолния