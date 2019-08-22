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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Историк: протокол к пакту Молотова-Риббентропа отвечает нормам дипломатии

03:54 22.08.2019 (обновлено: 20:28 22.08.2019)
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© Фото : National Archives & Records AdministrationМолотов подписывает договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
Молотов подписывает договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
© Фото : National Archives & Records Administration
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подписание секретного протокола, которым сопровождалось в августе 1939 года заключение советско-германского договора о ненападении (пакта Молотова-Риббентропа), отвечало всем нормам тогдашней и нынешней дипломатии, заявил РИА Новости начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.
"На Западе занимаются политизацией темы того договора, оттуда все время раздаются голоса, что Россия не желает каяться за пакт Молотова-Риббентропа. Это было бы смешно, если бы не было грустно. Потому что сама по себе идея того, что пакт и секретный протокол являются нарушением каких-то норм и тем более преступлением – это сама по себе фальсификация фактов и откровенная глупость, потому что пакты всегда подписывали и подписывают", - отметил Никифоров.
По его словам, советское руководство в 1939 году действовало целиком в соответствии с принятой тогда международной практикой.
"Да и сейчас зачастую какой-либо большой договор сопровождается секретной частью", - сказал Никифоров. Он напомнил, что летом 2016 года в ходе визита бывшего тогда госсекретарем США Джона Керри в РФ Москва и Вашингтон согласовали шаги для прекращения огня в Сирии и создания условий для организации политического решения ситуации в Сирии, однако обнародовать их не стали.
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"Спрашивается, если у кого-то постороннего сейчас возникнет требование немедленно рассекретить, о чем они Россия и США тогда договорились, разве это будет сделано? Нет. И если для обеспечения национальных интересов нашего государства надо держать какое-то время эти приложения в секретности, надо это делать. Да и какой партнер согласится договариваться на условиях полной прозрачности?" - отметил Никифоров.
Советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований.
Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.
По мнению профессиональных военных историков, тот пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить свою военную промышленность и увеличить численность Красной Армии. А в начальный период Великой Отечественной войны германские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток многочисленные промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали армии вермахта под Москвой и Ленинградом.
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