Ветер сломал одну из старейших достопримечательностей Владивостока

"Крест упал, видимо, не выдержав порывов ветра: основание проржавело. Его красили пару лет назад, чтобы скрыть ржавчину. Я могу починить крест, но для подключения сварочного аппарата мне нужен генератор. Хочу обратиться к местным жителям с просьбой помочь в этом, чтобы сохранить нашу достопримечательность", — сказал РИА Новости местный житель Константин Безкуров.