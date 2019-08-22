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РИА Новости

Ветер сломал одну из старейших достопримечательностей Владивостока

03:50 22.08.2019 (обновлено: 13:20 22.08.2019)
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© Фото : VL.RUКрестовая сопка во Владивостоке
Крестовая сопка во Владивостоке
© Фото : VL.RU
Крестовая сопка во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг — РИА Новости. Во Владивостоке штормовой ветер сломал одну из старейших достопримечательностей — крест на Крестовой сопке.
Накануне порывы ветра в городе достигали 22 метров в секунду.

"Крест упал, видимо, не выдержав порывов ветра: основание проржавело. Его красили пару лет назад, чтобы скрыть ржавчину. Я могу починить крест, но для подключения сварочного аппарата мне нужен генератор. Хочу обратиться к местным жителям с просьбой помочь в этом, чтобы сохранить нашу достопримечательность", — сказал РИА Новости местный житель Константин Безкуров.

Он добавил, что на Крестовой сопке часто бывают туристы — с этого места открывается потрясающий вид на Владивосток. Сам Безкуров живет неподалеку и часто здесь бывает.
Первоначально сопка высотой 89 метров носила, как и мыс, имя Эгершельда. В 1880-х годах из-за установленного на ней креста ее стали называть Крестопоклонной, затем — Крестовой. Кресты с давних времен служили навигационными знаками, так как были ориентированы по сторонам света.
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