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РИА Новости

В Ираке заявили, что взрывы на складах ополчения были подготовлены извне

03:46 22.08.2019
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© AP Photo / Maya AlleruzzoПожарные в Ираке
Пожарные в Ираке
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Пожарные в Ираке. Архивное фото
БАГДАД, 22 авг - РИА Новости. Советник премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности и лидер шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" Фалех аль-Файяд заявил, что взрывы на принадлежащих ополчению складах боеприпасов были подготовлены извне.
Ранее в среду член комитета по обороне и безопасности иракского парламента Карим Альяуи сообщил в интервью al-Mayadeen, что израильские беспилотные летательные аппараты наносили удары по военным базам иракского народного ополчения, что в итоге привело к взрывам на них. В свою очередь, заместитель главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис заявил, что израильская авиация наносит удары по иракским военным объектам, пользуясь поддержкой американских ВВС.
"Первоначальные выводы, сделанные сформированными по приказу главнокомандующего вооруженными силами (Ирака – ред.) специальными расширенными комиссиями по недавним взрывам на складах боеприпасов, принадлежащих "аль-Хашд аш-Шааби", указывают на то, что они являются (следствием – ред.) работы, подготовленной извне", - говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении аль-Файяда.
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По его словам, иракские органы безопасности и вооруженные силы продолжают следить за развитием событий и предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности Ирака и его населения и отражения попыток "дестабилизации и перетасовки карт" в стране.
Вечером во вторник пожар охватил склад боеприпасов народного ополчения на авиабазе аль-Бакр на юге иракской провинции Салах-эд-Дин, причины пока неизвестны. Двенадцатого августа произошли взрывы на складе боеприпасов на военной базе Сакр народного ополчения Ирака, входящего в состав ВС страны. В результате взрывов на юге Багдада погиб один человек, ранены 13. Несколько снарядов в результате взрывов упали в особо охраняемой "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и дипмиссии, а также на близлежащих от нее территориях.
Источник в силах безопасности Ирака сообщил РИА Новости, что снаряды также летели в сторону жилых районов. 19 июля аналогичные взрывы произошли на базе Амерли, ряд СМИ сообщал об ударе БПЛА по базе. Впоследствии премьер-министр Ирака приказал вывести все склады боеприпасов за пределы иракской столицы.
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