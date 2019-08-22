В Ираке заявили, что взрывы на складах ополчения были подготовлены извне

БАГДАД, 22 авг - РИА Новости. Советник премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности и лидер шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" Фалех аль-Файяд заявил, что взрывы на принадлежащих ополчению складах боеприпасов были подготовлены извне.

Ранее в среду член комитета по обороне и безопасности иракского парламента Карим Альяуи сообщил в интервью al-Mayadeen , что израильские беспилотные летательные аппараты наносили удары по военным базам иракского народного ополчения, что в итоге привело к взрывам на них. В свою очередь, заместитель главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис заявил, что израильская авиация наносит удары по иракским военным объектам, пользуясь поддержкой американских ВВС.

"Первоначальные выводы, сделанные сформированными по приказу главнокомандующего вооруженными силами (Ирака – ред.) специальными расширенными комиссиями по недавним взрывам на складах боеприпасов, принадлежащих "аль-Хашд аш-Шааби", указывают на то, что они являются (следствием – ред.) работы, подготовленной извне", - говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении аль-Файяда.

По его словам, иракские органы безопасности и вооруженные силы продолжают следить за развитием событий и предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности Ирака и его населения и отражения попыток "дестабилизации и перетасовки карт" в стране.

Вечером во вторник пожар охватил склад боеприпасов народного ополчения на авиабазе аль-Бакр на юге иракской провинции Салах-эд-Дин, причины пока неизвестны. Двенадцатого августа произошли взрывы на складе боеприпасов на военной базе Сакр народного ополчения Ирака, входящего в состав ВС страны. В результате взрывов на юге Багдада погиб один человек, ранены 13. Несколько снарядов в результате взрывов упали в особо охраняемой "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и дипмиссии, а также на близлежащих от нее территориях.