В Петербурге и городах Сибири появятся беспилотные трамваи

"Мы планируем, в зависимости от решения "ПК Транспортные системы", зимой начать тиражирование таких трамваев. Это не только по Москве, я знаю, что Санкт-Петербург и Сибирь проявляют интерес к теме беспилотных трамваев. Это очень выгодная тема: во-первых, экологично, во-вторых, экономно, ну, и не будет ситуации, когда четыре трамвая встали и не едут", - сообщила она.