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РИА Новости

В Петербурге и городах Сибири появятся беспилотные трамваи

03:46 22.08.2019 (обновлено: 04:17 22.08.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийские трамваи "Витязь-М"
Российские трамваи Витязь-М
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские трамваи "Витязь-М". Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российский разработчик беспилотных систем Cognitive Technologies, запустивший ранее в Москве проект беспилотного трамвая, планирует зимой начать тиражировать его в другие города России, интерес к этому проявляют в Санкт-Петербурге и в Сибири, об этом рассказала в интервью РИА Новости президент компании Ольга Ускова.
В начале года Cognitive Technologies и производитель транспортных средств "ПК Транспортные системы" разработали первый в России прототип беспилотного трамвая. Он был протестирован на маршруте №17 "Останкино - Медведково" на северо-востоке Москвы. Трамвай создан на базе модели "Витязь-М", которую разрабатывает "ПК Транспортные системы".
"Мы планируем, в зависимости от решения "ПК Транспортные системы", зимой начать тиражирование таких трамваев. Это не только по Москве, я знаю, что Санкт-Петербург и Сибирь проявляют интерес к теме беспилотных трамваев. Это очень выгодная тема: во-первых, экологично, во-вторых, экономно, ну, и не будет ситуации, когда четыре трамвая встали и не едут", - сообщила она.
По словам Усковой, технология беспилотной езды готова, технологических и законодательных ограничений для масштабного запуска таких трамваев практически нет. "В принципе, ничего не мешает перейти полностью на такие трамваи. Законодательство не нарушается - трамвай едет по рельсам и человека из кабины не убирают, технологических ограничений тоже нет. Тут решение за главой столичного департамента транспорта Максимом Ликсутовым", - добавила Ускова.
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