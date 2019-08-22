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РИА Новости

В КНДР заявили, что не заинтересованы в диалоге на фоне военных угроз

03:25 22.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР. Архивное фото
ТОКИО, 22 авг – РИА Новости. Северокорейское Центральное телеграфное агентство распространило заявление представителя МИД страны, где говорится, что КНДР осуждает нагнетание напряженности на Корейском полуострове Южной Кореей и Соединенными Штатами Америки и не заинтересована в диалоге на фоне военных угроз.
В частности, представитель МИД указывает на проведение совместных учений США и Южной Кореи, а также на то, что в ближайшие дни в распоряжение Южной Кореи поступят еще четыре новых истребителя F-35A.
"Это является серьезной провокацией, которая открыто нарушает совместные декларации и военное соглашение между Севером и Югом Кореи и выпукло проявляет снова лицемерие и двуличие южнокорейских властей, которые назойливо говорят об "усилиях для пользы диалога", - говорится в заявлении.
Кроме того, представитель МИД КНДР подчеркнул, что позиция его страны "остается неизменной для решения всех вопросов в мирном ключе путем диалога и переговоров".
"Однако диалог, сопровождаемый военными угрозами, нас не интересует", - говорится в заявлении.
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