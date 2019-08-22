В КНДР заявили, что не заинтересованы в диалоге на фоне военных угроз

ТОКИО, 22 авг – РИА Новости. Северокорейское Центральное телеграфное агентство распространило заявление представителя МИД страны, где говорится, что КНДР осуждает нагнетание напряженности на Корейском полуострове Южной Кореей и Соединенными Штатами Америки и не заинтересована в диалоге на фоне военных угроз.

В частности, представитель МИД указывает на проведение совместных учений США и Южной Кореи, а также на то, что в ближайшие дни в распоряжение Южной Кореи поступят еще четыре новых истребителя F-35A.

"Это является серьезной провокацией, которая открыто нарушает совместные декларации и военное соглашение между Севером и Югом Кореи и выпукло проявляет снова лицемерие и двуличие южнокорейских властей, которые назойливо говорят об "усилиях для пользы диалога", - говорится в заявлении.

Кроме того, представитель МИД КНДР подчеркнул, что позиция его страны "остается неизменной для решения всех вопросов в мирном ключе путем диалога и переговоров".