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РИА Новости

В НАСА заявили, что роботы помогут увеличить производительность в космосе

03:24 22.08.2019
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© Фото : страница робота Skybot F-850 во ВКонтактеАнтропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
© Фото : страница робота Skybot F-850 во ВКонтакте
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Использование роботов положительно скажется на производительности в космосе, им всегда найдется работа, уверен американский ученый, ведущий сотрудник Исследовательского центра НАСА имени Эймса Терри Фон.
"Роботы критически важны и необходимы для исследования космоса. Будущие пилотируемые миссии на Луну, Марс и другие далекие миры дают много возможностей для исследований, но время астронавтов всегда ограничено и часть работы экономически нецелесообразно выполнять людям вручную. Роботы, однако, могут дополнять людей, выполняя работу автономно и под контролем с Земли", - сказал он РИА Новости в связи с предстоящим запуском к МКС первого российского человекопобного робота "Федора" (Skybot F-850).
Российский андроид, первоочередной задачей которого станет испытание системы обеспечения безопасности полетов космонавтов при запуске корабля "Союз МС-14" на ракете "Союз-2.1а", пробудет на МКС 17 дней, после чего вернется на Землю.
Как отметил ученый, руководивший в НАСА рядом проектов в области робототехники, "роботы могут выполнять различную работу, которая позволит повысить производительность людей".
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"Роботы могут выполнять утомительные, монотонные или продолжительные по времени работы. Роботы могут выполнять первичные задания, например разведку, которая позволит приготовиться к работе людей. Роботы могут помогать астронавтам, поддерживая, действуя параллельно с ними, а также роботы могут "доделывать" задания, делая то, что определят для них люди, или завершая начатое людьми", - сказал представитель НАСА.
Последний проект ученого - роботы серии AstroBee, уже доставленная на МКС система из трех небольших кубо-роботов и "станции" для их подзарядки и хранения. Ученый сообщил, что пока роботы проходят тестовые испытания. Так, по его словам, в июне один из роботов, Bumble Bee, самостоятельно "отстыковался и пролетел в космосе на собственной тяге".
"Перед тем как принять роботов на службу (на МКС), НАСА должно провести их испытания. На это потребуется время, и это зависит от занятости астронавтов. Не исключено, что потребуется несколько месяцев", - сообщил руководитель проекта.
Говоря о международном сотрудничестве в сфере роботехники на МКС, ученый отметил, что на внешней поверхности станции сегодня одновременно работают системы, созданные рядом стран, в том числе Японией, США и Канадой.
"Мы всецело ожидаем, что схожая работа будет вестись и внутри МКС по мере того, как роботы прибывают и начинают работу", - сказал представитель Исследовательского центра НАСА.
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