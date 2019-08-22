Историк: пакт Молотова-Риббентропа сорвал планы экспансии Британии в Европе

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Подписание СССР и Германией в августе 1939 года договора о ненападении (пакта Молотова-Риббентропа) сорвало планы Британии по экспансии в Европе, заявил РИА Новости начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.

"В 1939 году всем было понятно, что война рано или поздно начнется. Вопрос заключался в том, где и когда рванет. И я полагаю, что с точки зрения идеального для Британии сценария это должна быть драка между СССР и Германией за право обладать кусками приносимой на заклание Польши, которая как раз и приносилась Лондоном в жертву ради стравливания Сталина и Гитлера", - сказал Никифоров.

По словам ученого, после начала советско-германской войны Англия могла выбирать, объявлять ли кому из ее участников войну или не объявлять, а потом выступить в роли миротворцев на европейском континенте с укреплением своего влияния по всей Европе.

"И вот этот желанный для Лондона сценарий оказался заблокированным дипломатическим "кульбитом" Гитлера, который, видимо, понял, чего от него на самом деле ждут его англосаксонские партнеры. И он решил обвести их вокруг пальца – сначала ударить по Франции после разгрома Польши, и добился от Сталина подписания договора. В общем, такое британское "расписание" войны было поломано", - добавил ученый.

Советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований.

Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.