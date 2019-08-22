Историк объяснил "демонизацию" пакта Молотова-Риббентропа в Прибалтике

Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией

© Фото : Public domain Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Власти стран Прибалтики демонизируют советско-германский договор 1939 года о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа) для обоснования своей легитимности, заявил РИА Новости начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.

"Речь идет о той части политических элит в Латвии, Литве, Эстонии, кто себя позиционирует как наследники коллаборационистов времен Второй мировой войны. Для этих стран без пакта Молотова-Риббентропа невозможно обосновать концепцию оккупации, на которой выстраивается их постсоветская государственность", - отметил Никифоров.

Эта концепция в постсоветский период послужила основанием для лишения части населения прибалтийских стран ряда прав, например отказа в праве участвовать в приватизации, напомнил Никифоров. "То есть под этим был и экономический подтекст", - добавил он.

"Но в прибалтийских государствах в конце 1930-х годов по сути были авторитарные режимы – людям в течение многих лет вообще не давали выбирать никаких депутатов. Понятно, что были организации и люди, настроенные прогермански, те, кто мечтал если не о вхождении своих стран в Третий рейх, то, по крайней мере, о том, чтобы стать протекторатом Третьего рейха", - сказал Никифоров.

"И летом 1940 года население этих стран пришло на избирательные участки и проголосовало за избрание новых парламентов. И большинство выступило за цивилизационную альтернативу – восстановление бывшей Российской империи и вхождение в состав Советского Союза. Вот это демократический процесс и правдивая история, связанная с самоопределением большинства латышского, литовского и эстонского народа", - отметил ученый.

Никифоров также отметил, что заявления властей прибалтийских стран, а также Украины о "преступности" пакта Молотова-Риббентропа должны, по логике, сопровождаться и объявлением незаконным расширения этих государств в результате присоединения к СССР.

"Но если они объявляли в свое время о выходе из Советского Союза, то сразу надо было ставить вопрос о возвращении к довоенной ситуации – то есть к границам тех лет. Но у Российской Федерации тогда появились бы территориальные претензии к сопредельным государствам, чья территория тогда увеличилась благодаря "подаркам" советских властей. Очевидно, что постановка вопроса в таком ракурсе во многом позволяет обуздывать западные стороны, если бы они попытались вынести тему пакта в какой-либо международный суд. И неслучайно они ограничиваются только информационными кампаниями. Потому что судебное рассмотрение ничего, кроме проблем для них самих, не принесет", - сказал Никифоров.

Советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований.

Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.