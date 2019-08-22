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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Историк объяснил "демонизацию" пакта Молотова-Риббентропа в Прибалтике

03:20 22.08.2019 (обновлено: 20:30 22.08.2019)
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© Фото : Public domainМолотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
© Фото : Public domain
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Власти стран Прибалтики демонизируют советско-германский договор 1939 года о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа) для обоснования своей легитимности, заявил РИА Новости начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.
"Речь идет о той части политических элит в Латвии, Литве, Эстонии, кто себя позиционирует как наследники коллаборационистов времен Второй мировой войны. Для этих стран без пакта Молотова-Риббентропа невозможно обосновать концепцию оккупации, на которой выстраивается их постсоветская государственность", - отметил Никифоров.
Эта концепция в постсоветский период послужила основанием для лишения части населения прибалтийских стран ряда прав, например отказа в праве участвовать в приватизации, напомнил Никифоров. "То есть под этим был и экономический подтекст", - добавил он.
"Но в прибалтийских государствах в конце 1930-х годов по сути были авторитарные режимы – людям в течение многих лет вообще не давали выбирать никаких депутатов. Понятно, что были организации и люди, настроенные прогермански, те, кто мечтал если не о вхождении своих стран в Третий рейх, то, по крайней мере, о том, чтобы стать протекторатом Третьего рейха", - сказал Никифоров.
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"И летом 1940 года население этих стран пришло на избирательные участки и проголосовало за избрание новых парламентов. И большинство выступило за цивилизационную альтернативу – восстановление бывшей Российской империи и вхождение в состав Советского Союза. Вот это демократический процесс и правдивая история, связанная с самоопределением большинства латышского, литовского и эстонского народа", - отметил ученый.
Никифоров также отметил, что заявления властей прибалтийских стран, а также Украины о "преступности" пакта Молотова-Риббентропа должны, по логике, сопровождаться и объявлением незаконным расширения этих государств в результате присоединения к СССР.
"Но если они объявляли в свое время о выходе из Советского Союза, то сразу надо было ставить вопрос о возвращении к довоенной ситуации – то есть к границам тех лет. Но у Российской Федерации тогда появились бы территориальные претензии к сопредельным государствам, чья территория тогда увеличилась благодаря "подаркам" советских властей. Очевидно, что постановка вопроса в таком ракурсе во многом позволяет обуздывать западные стороны, если бы они попытались вынести тему пакта в какой-либо международный суд. И неслучайно они ограничиваются только информационными кампаниями. Потому что судебное рассмотрение ничего, кроме проблем для них самих, не принесет", - сказал Никифоров.
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Советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований.
Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.
По мнению профессиональных военных историков, тот пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить свою военную промышленность и увеличить численность Красной армии. А в начальный период Великой Отечественной войны германские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток многочисленные промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали армии вермахта под Москвой и Ленинградом.
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80 лет с начала Второй мировой войныПрибалтикаГерманияРоссияСССРВ мире
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