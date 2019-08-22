Виктор Бут считает самоубийство миллиардера Эпштейна "подозрительным"

БАНГКОК, 22 авг – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в США, заявил РИА Новости, что он и другие заключенные считают самоубийство финансиста Джеффри Эпштейна в манхэттенской тюрьме в Нью-Йорке "подозрительным".

Бут содержался в той же тюрьме во время суда по его делу в Нью-Йорке в 2010-2012 годах. Он отбывает срок по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма.

"Все это довольно подозрительно, особенно то, что при вскрытии у Эпстина обнаружили перелом шейного позвонка. Это, как здесь любят говорить, "дурно пахнет", - сказал Бут корреспонденту РИА Новости по телефону из тюрьмы "Мэрион" в штате Иллинойс.

"Не хочется спекулировать, слишком мало информации для каких-то выводов, но подозрения по поводу смерти Эпстина возникают здесь у многих", - добавил россиянин.

Бут почеркнул, что в специальном блоке нью-йоркской тюрьмы, где он находился во время суда, контроль был очень жестким и постоянным.

"Я не знаю, в каком именно блоке его содержали, но в спецблоке, в котором был я, очень тщательно следили за поведением заключенных и их безопасностью", - рассказал он.

"Есть и еще одна сторона: если разобраться, в системе бюро тюрем США сейчас очень большая нехватка персонала", - добавил Бут.

Он пояснил, что начальная зарплата у молодых сотрудников пенитенциарной системы очень низкая, и пока они "дорастают" до нормального среднего дохода, проходит несколько лет.

"Поэтому мало кто хочет идти на эту работу. Поэтому сотрудники тюремной системы часто работают по полторы смены, чтобы получать больше денег и закрывать эти кадровые "дыры", - сказал Бут.

"Ну и, как везде, есть профессионалы, достойные люди, и в той тюрьме в Нью-Йорке такие были, и, как везде, хватает и случайных людей, тех, для кого важнее осуществление своих амбиций. Человеческий фактор всегда и везде присутствует, и в тюремной системе тоже", - добавил он.

Говоря о смене руководства Бюро тюрем США после самоубийства Эпстина и вероятности реформ американской пенитенциарной системы в целом, Бут отметил, что изменения давно назрели.

"США тратят 80 миллиардов долларов, чтобы своих 2,5-3 миллиона заключенных содержать, сидящих, во многих случаях непонятно за что. Это огромные расходы, не приносящие пользы никому, кроме "тюремно-индустриального комплекса", - сказал он.

Бут рассказал, что на тюремной системе США, например, зарабатывает семья Бушей, которая владеет компанией, являющейся основным поставщиком товаров в тюремные магазины.

"Все, от колумбийского растворимого кофе до риса из Китая, все идет в тюремные магазины через эту фирму. Есть еще корпорация, которая предоставляет заключенным американских тюрем работу по расценкам два-три доллара в день. Вот, например, в тюрьме "Мэрион", где я нахожусь, заключенные делают кабели, которые используются потом в производстве ракет Tomahawk", - рассказал он.

В то же время такие программы, как борьба с наркоманией среди заключенных, результатов не приносят и сводятся к разовым кампаниям, добавил Бут.

"Мы несколько месяцев всей тюрьмой прожили на "особом режиме" из-за того, что двое заключенных получили передозировку наркотиков, их обнаружили, и пришлось их лечить. Для всех были введены ограничения на покупки в тюремном магазине, всем сократили количество телефонных разговоров с родными и друзьями. А в результате ничего не изменилось. Сейчас нормальный режим восстановлен, а те, кто употребляют наркотики, продолжают их употреблять, как и продолжали весь этот период "особого режима", - сказал он.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".