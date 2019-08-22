Источник назвал дату запуска к МКС первого корабля Crew Dragon с экипажем

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Старт к Международной космической станции первого американского корабля Crew Dragon с экипажем, ранее планировавшийся на 17 декабря, намечен на 30 декабря, сообщил РИА Новости в источник в ракетно-космической отрасли.

В 2011 году прекратились полеты Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС.

В июле другой источник РИА Новости в отрасли сообщил, что запуск Crew Dragon с экипажем отложен с 15 ноября на 17 декабря.

"По текущему плану корабль Crew Dragon впервые с экипажем должен отправиться на МКС 30 декабря", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что эта дата предварительная и не исключена дальнейшая отсрочка запуска.

Ранее сообщалось, что в экипаж первого пилотируемого Crew Dragon входят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

После успешного испытательного беспилотного и грядущего пилотируемого полета корабль будет сертифицирован НАСА для выполнения штатных полетов с экипажами на МКС.