В Госдуме предложили изменить порядок расчета зарплат врачей

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич считает, что систему расчета зарплат врачей нужно изменить — отказаться от системы ставок и привязать финансирование медицинских учреждений к числу здоровых, а не больных людей.

С такой идеей депутат выступил после того, как президент Владимир Путин поручил правительству проанализировать систему зарплат медиков первичного звена и выяснить, справедливо ли начисляются стимулирующие выплаты.

По словам Менделевича, врач, который постоянно работает на полторы-две ставки, сокращает время, отведенное на осмотр одного больного. Кроме того, ухудшается и его собственное здоровье, а это приводит к нехватке кадров. Парламентарий отметил, что во всем мире среднюю зарплату медработников считают на основании почасовой оплаты.

"Надо уже уходить от оплаты труда по ставкам. Необходимо устанавливать критерии. Кардинально и революционно было бы сделать критерием количество здоровых людей на твоем участке. Потому что если врач будет заниматься профилактикой на своем участке, то у него будет гораздо меньше больных людей. К сожалению, сейчас все наоборот. Лечебные учреждения получают деньги за больных: чем больше больных к ним пришло, тем больше денег они получили. От этого надо уходить", — сказал Менделевич РИА Новости.

Он подчеркнул, что вектор развития здравоохранения нужно переводить с лечебного на профилактическое.

Вместе с тем Менделевич отметил, что полностью перевести врачей на оплату в зависимости от численности здорового населения не получится из-за наличия хронических болезней и травм. Поэтому требуются дополнительные критерии оценки работы медиков: качество оказания медпомощи, время нахождения больного в больничной очереди, скорость получения необходимых обследований и так далее.

"Конечно же, критерием может быть и продолжительность жизни. Чем выше на участке у врача продолжительность жизни, тем больше этот врач должен зарабатывать: либо он лучше лечит, либо проводит профилактические осмотры, либо и то и другое", — сказал депутат. Он отметил, что продолжительность жизни зависит не только от качества медицинской помощи, но и от многих других факторов, тем не менее ее следует включить в число критериев.

Кроме того, по мнению депутата, критерием может быть уровень заболеваемости на участке.