В Госдуме предложили изменить порядок расчета зарплат врачей

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич считает, что систему расчета зарплат врачей нужно изменить — отказаться от системы ставок и привязать финансирование медицинских учреждений к числу здоровых, а не больных людей.
С такой идеей депутат выступил после того, как президент Владимир Путин поручил правительству проанализировать систему зарплат медиков первичного звена и выяснить, справедливо ли начисляются стимулирующие выплаты.
По словам Менделевича, врач, который постоянно работает на полторы-две ставки, сокращает время, отведенное на осмотр одного больного. Кроме того, ухудшается и его собственное здоровье, а это приводит к нехватке кадров. Парламентарий отметил, что во всем мире среднюю зарплату медработников считают на основании почасовой оплаты.
"Надо уже уходить от оплаты труда по ставкам. Необходимо устанавливать критерии. Кардинально и революционно было бы сделать критерием количество здоровых людей на твоем участке. Потому что если врач будет заниматься профилактикой на своем участке, то у него будет гораздо меньше больных людей. К сожалению, сейчас все наоборот. Лечебные учреждения получают деньги за больных: чем больше больных к ним пришло, тем больше денег они получили. От этого надо уходить", — сказал Менделевич РИА Новости.
Он подчеркнул, что вектор развития здравоохранения нужно переводить с лечебного на профилактическое.
Вместе с тем Менделевич отметил, что полностью перевести врачей на оплату в зависимости от численности здорового населения не получится из-за наличия хронических болезней и травм. Поэтому требуются дополнительные критерии оценки работы медиков: качество оказания медпомощи, время нахождения больного в больничной очереди, скорость получения необходимых обследований и так далее.
"Конечно же, критерием может быть и продолжительность жизни. Чем выше на участке у врача продолжительность жизни, тем больше этот врач должен зарабатывать: либо он лучше лечит, либо проводит профилактические осмотры, либо и то и другое", — сказал депутат. Он отметил, что продолжительность жизни зависит не только от качества медицинской помощи, но и от многих других факторов, тем не менее ее следует включить в число критериев.
Кроме того, по мнению депутата, критерием может быть уровень заболеваемости на участке.
"Конечно же, это предварительные мысли. Но если идти по этому пути, нужно очень внимательно изучить как опыт мировой, так и пилотные эксперименты, которые ставились в нашей стране", — заключил он.