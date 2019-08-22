МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Диетологи советуют есть грибы не чаще двух раз в неделю и с осторожностью употреблять их в пищу беременным и кормящим женщинам, детям младшего возраста и пожилым людям, а также людям с панкреатитом и холециститом, а также рекомендуют ответственно относиться к сбору грибов.

"Здоровому организму при умеренном потреблении грибы вреда не принесут, однако следует учитывать, что при частом и чрезмерном употреблении грибы способны оказать негативное влияние на функциональное состояние органов желудочно-кишечного тракта. Поэтому употреблять в пищу грибные блюда рекомендуется не чаще двух раз в неделю, при этом порция готовых грибов не должна превышать 100-120 граммов", - рассказал РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

В свою очередь врач-диетолог Сергей Обложко добавил, что грибы являются прекрасной едой для здоровья, так как они при низкой калорийности дают чувство сытости и благодаря содержащейся в них клетчатке улучшают пищеварение и выводят токсины из организма.

"Грибы прежде всего полезны своей клетчаткой, они содержат в своем составе такой полисахарид, который не переваривается организмом. Соответственно, такая клетчатка улучшает пищеварение, выводит токсины из организма, дает хорошее чувство сытости при низкой калорийности. Поэтому грибы очень полезны для здоровья и для тех, кто следит за своей фигурой", - рассказал Обложко.

Стародубова добавила, что полезные свойства гриба зависят от его вида, места произрастания и ряда других факторов. В грибах содержится от 5% до 10% пищевых веществ, остальная часть – это вода. Продукт богат белком, он составляет 65-70% от общего количества пищевых веществ. По словам специалиста, еще грибы богаты витаминами А и С, в химическом составе есть витамины группы В, D, и РР (никотиновая кислота), минеральные вещества, такие как калий, кальций, фосфор, железо, сера, йод и другие.

"Пищевая ценность грибов напрямую зависит от их возраста. Молодые грибы – наиболее вкусные и питательные. В них высокое содержание ферментов, витаминов, минеральных солей. В старых растениях остаются менее ценные питательные вещества и неорганические соединения, а содержание хитина выше, они практически не приносят пользы", - отметила врач.

Специалисты добавляют, что очень важно ответственно относится к выбору места сбора грибов или покупать их только у надежных производителей, так как грибы могут собирать вредные вещества, содержащиеся в почве. Обложко отмечает, что из-за этого следует воздержаться от грибных блюд беременным и кормящим женщинам, детям младшего возраста и пожилым людям.

"Основными противопоказаниями для употребления грибов являются заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Грибы не используются в лечебном питании, питании беременных и кормящих женщин, детей младшего и дошкольного возраста, ограничиваются в питании людей пожилого возраста", - согласилась с его мнением Стародубова.

Говоря о том, в каком виде лучше употреблять грибы, специалисты сошлись во мнении, что их лучше есть в отварном или тушеном после отваривания виде. Но при выборе способа их приготовления лучше всего обращать внимание на дополнительны противопоказания. Например, людям с избыточным весом не стоит есть жареные грибы или "плавающие в масле", так как в таких блюдах калорий в семь раз больше, чем в самих грибах.

"Употреблять грибы лучше всего в отварном или тушеном после отваривания виде, добавляя их в небольшом количестве в блюда из овощей и круп, так они лучше всего усваиваются, придают блюдам дополнительный аромат и вкус, вносят разнообразие в рацион питания. Некоторые виды грибов, например белый гриб и шампиньоны, можно приготовить на гриле вместе с различными овощами", - добавила диетолог.

Обложко же в свою очередь добавил, что некоторые грибы, те же белый и шампиньоны, можно иногда в небольшом количестве употреблять сырыми, но нужно быть уверенным, что гриб "чистый".

Как заключила Стародубова, самым полезным и самым съедобным грибом можно назвать - белый гриб, так как он обладает приятным вкусом и ароматом, нежной мякотью, устойчивой к хранению и транспортировке, и еще прекрасно сушится на зиму. Кроме того, белый гриб имеет сбалансированный полезный состав, в который входят белки, клетчатка, витамины группы В и микроэлементы.