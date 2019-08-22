Исследование показало, кто в России меньше всего опасается сокращений

Слышали новость? Работать меньше, получать так же. Это реально? Шесть часов или четыре дня: в России предлагают работать меньше. И получать больше: врачам и учителям поднимут зарплату. А собрать ребенка в школу станет дешевле: родители "за"! Эти темы в программе "Слышали новость?"