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РИА Новости

Исследование показало, кто в России меньше всего опасается сокращений

03:10 22.08.2019 (обновлено: 03:12 22.08.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Начинающие специалисты, ученые и учителя меньше всего опасаются сокращений, наименее уверенно на рынке труда себя ощущают топ-менеджеры и работники банковской сферы, показало исследование HeadHunter.
Согласно данным исследования, настроения работников на рынке труда в России накануне третьего квартала года улучшилось. При этом лучше других себя ощущают занятые в сферах консультирования (0,04) и продаж (0,04), а наименее уверенно - топ-менеджеры (-0,12) и представители банковской сферы (-0,12).
Сотрудник в офисе
21 августа, 19:42Сказано в эфире - Радио Sputnik
Слышали новость? Работать меньше, получать так же. Это реально?Шесть часов или четыре дня: в России предлагают работать меньше. И получать больше: врачам и учителям поднимут зарплату. А собрать ребенка в школу станет дешевле: родители "за"! Эти темы в программе "Слышали новость?"
Уточняется, что в региональном разрезе оптимистичнее всего настроены жители Дальневосточного федерального округа (0,07). Наиболее пессимистичные ожидания у жителей Северо-Западного федерального округа (-0,07), а также Москвы и Московской области (-0,05)
Индекс стабильности на текущем месте работы остается на уровне 0,3, как и в предыдущие полтора года. Меньше всего опасаются сокращений начинающие специалисты и студенты (0,55), ученые и учителя (0,51), а также рабочий персонал (0,45). Наименее комфортно себя ощущают работники сферы "Инсталляция и сервис" (0,16), банковской сферы (0,20), а также управления персоналом (0,24).
Опрос проводился среди 19 162 российских соискателей работы.
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31 мая, 16:01РИА Новости
Названы самые перспективные профессии
030106
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