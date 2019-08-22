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РИА Новости
Туризм

Российские мужчины отдыхают за рубежом дольше женщин, показало исследование

03:37 22.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОбложки заграничных паспортов РФ
Обложки заграничных паспортов РФ
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Обложки заграничных паспортов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские мужчины отдыхают за рубежом дольше женщин и больше тратят, показало исследование Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В кредитной организации проанализировали динамику трат клиентов во время зарубежных путешествий в период с 1 июня по 15 июля 2019 года.
"Мужчины отдыхали на 20% дольше, чем прекрасная половина человечества. За поездку мужчины тратят на 24% больше, чем женщины: 54 311 рублей против 43 731 рубля", - подсчитали аналитики.
При этом с возрастом сумма трат растет: наибольшую покупательскую активность аналитики зафиксировали у женщин в возрасте 40-50 лет, а у мужчин – в возрасте 45-49 лет. Самый высокий средний чек за покупки во время путешествий — у клиентов-женщин и мужчин старше 70 лет: 8 409 рублей и 10 708 рублей.
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