Количество ложных сообщений о терактах в России выросло на 50% в 2019 году

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Количество преступлений, связанных с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма, выросло в России в полтора раза в 2019 году, следует из статистики МВД.

Как отмечают в ведомстве, за период с начала года до июля включительно органы внутренних дел зарегистрировали 1726 подобных преступлений, по сравнению с прошлым годом их число выросло на 52,5%.

При этом раскрывается меньше половины подобных преступлений – показатель раскрываемости по ним составляет 39,9%, следует из отчета МВД.

Исправить ситуацию, как заявил РИА Новости председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков, поможет ликвидация рынка "левых" сим-карт.

"До сих пор не наведен порядок с "левыми" сим-картами. Сколько уже было об этом сказано, а по факту в любом переходе до сих пор можно купить сколько угодно сим-карт и с их помощью оставаться анонимным", - рассказал эксперт.

Также низкая раскрываемость подобных дел, считает Цветков, связана с тем, что часть ложных сообщений о терактах идет из других стран.