Количество ложных сообщений о терактах в России выросло на 50% в 2019 году

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Количество преступлений, связанных с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма, выросло в России в полтора раза в 2019 году, следует из статистики МВД.
Как отмечают в ведомстве, за период с начала года до июля включительно органы внутренних дел зарегистрировали 1726 подобных преступлений, по сравнению с прошлым годом их число выросло на 52,5%.
При этом раскрывается меньше половины подобных преступлений – показатель раскрываемости по ним составляет 39,9%, следует из отчета МВД.
Исправить ситуацию, как заявил РИА Новости председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков, поможет ликвидация рынка "левых" сим-карт.
"До сих пор не наведен порядок с "левыми" сим-картами. Сколько уже было об этом сказано, а по факту в любом переходе до сих пор можно купить сколько угодно сим-карт и с их помощью оставаться анонимным", - рассказал эксперт.
Также низкая раскрываемость подобных дел, считает Цветков, связана с тем, что часть ложных сообщений о терактах идет из других стран.
"Здесь надо понимать, что часть звонков идет из-за рубежа, с помощью IP-телефонии – и с этим, действительно, сложно пока бороться. Это, кстати, проблема не только России. Здесь поймать преступника будет намного сложнее. Особенно если страна, откуда идут звонки – чаще всего это Украина, – сама поощряет такую деятельность", - считает собеседник агентства.
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