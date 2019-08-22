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РИА Новости

Историк рассказал, как родился российский триколор

03:04 22.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Государственный флаг России родился на отечественном флоте, а впервые его подняли на корабле "Орел" весной 1669 года после того, как для его пошивки были получены ткани хорошего качества, рассказал РИА Новости кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.
В четверг в России отмечается День государственного флага.
"Своим рождением российский флаг, как и многие другие флаги, обязан флоту. 19 июня 1667 года царь Алексей Михайлович указал строить корабли "для посылок из Астрахани на Хвалынское (то есть Каспийское) море". Строительство кораблей велось в селе Дединове на реке Оке, где и была к маю 1669 года построена первая русская флотилия, которая состояла из большого трёхмачтового корабля и нескольких более мелких судов", - рассказал ученый.
"Строительством первого русского флота руководили голландские мастера, которые в то время считались лучшими кораблестроителями в Европе. Занимавшийся наймом специалистов и закупкой для строительства судов необходимых материалов голландский купец Ян ван Сведен, который жил в Москве, в своей росписи упомянул и определённое количество тканей, нужное для пошива знамён, "а цветами.., как великий государь укажет; только на кораблях бывает, которого государства корабль, того государства бывает и знамя", - добавил Пчелов. "Иными словами, речь шла о государственном флаге России, который предполагалось поднять на строившемся корабле", - подчеркнул историк.
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Выбор цветов флага

По его словам, цвета флага были определены не сразу. "Только 9 апреля 1668 года послали в Сибирский приказ (откуда можно было получить хорошие ткани восточного производства) – было велено прислать необходимое количество тканей "червчатых, белых, лазоревых, к корабельному делу на знамёна и на яловчики (то есть вымпелы)". Таким образом была определена расцветка флагов из красного, белого и голубого цветов", - сказал Пчелов.
"Однако ткани выдали не сразу, а только весной 1669 года. Тогда на корабле, который получил название "Орёл" (в честь российского герба) и был поднят первый российский флаг. Сам корабль должен был быть украшен изображениями двуглавых орлов, и двуглавых орлов следовало нашивать и на корабельные флаги", - отметил ученый.
Но как точно выглядел флаг "Орла" - вопрос дискуссионный, добавил Пчелов. "Можно, впрочем, предполагать, что флаг "Орла" был трёхполосным. Во всяком случае на гравюре из книги парусного мастера Яна Стрюйса, описавшего плавание "Орла" по Оке и Волге, корабль изображён с флагом, состоящим из трёх горизонтальных полос. При этом средняя полоса – белая, а верхняя и нижняя – тёмные", - сказал он.
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Указ Петра I

Цвета полос флага "Орла" совпадали с цветами голландского флага (красно-бело-голубого). "Но на российских флагах корабля "Орёл" была очень важная деталь – двуглавые орлы, нашивавшиеся в центр полотнища. Какого они были цвета, сказать сложно, но исследователи полагают, что золотого", - уточнил Пчелов.
"В 1693 году в Архангельске, который должен был стать одним из первых центров петровского кораблестроения, на своей яхте "Святой Пётр" Пётр I поднял бело-сине-красный трёхполосный флаг с золотым двуглавым орлом в центре. Этот так называемый "флаг Царя Московского" стал известен в Европе во время Великого посольства 1697-1698 годов (то есть первого заграничного путешествия Петра). Именно он символизировал Россию на международной арене", - рассказал собеседник агентства.
В то же время существовали и другие флаги русского флота. Шел поиск наиболее подходящих вариантов, и поэтому известны флаги с разными композиционными решениями, добавил Пчелов.
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"Самым концом XVII века датируется собственноручный рисунок Петра I с изображением трёхполосного бело-сине-красного флага, но без двуглавого орла. Он был установлен для гражданских и торговых судов. 20 января 1705 года, согласно указу Петра I, "на торговых всяких судах" должны быть знамёна определённого образца. В Морском уставе 1720 года определено, что "корабли торговые Российские повинны иметь флаг полосатой трех колеров: белой, синей, красной". Военный же флот России ходил под Андреевским флагом, также созданным Петром", - рассказал Пчелов.
"Бело-сине-красный флаг оставался российским флагом вплоть до 1858 года, когда национальным флагом был официально признан чёрно-жёлто-белый флаг, цвета которого совпадали с цветами герба Российской империи, но в 1883 году Александр III "восстановил" бело-сине-красный флаг в качестве национального и таковым он и оставался до февраля 1917 года", - добавил историк.
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