"Ромир": объем "свободных денег" у россиян в июле вырос на 20 процентов

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Объем "свободных денег" россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, но несколько снизился после пика июня 2019 года, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Индекс свободных денег (ИСД) "Ромира" - разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а оценка затрат производится на основе данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.

"В июле после июньского пика объем "свободных денег" в типичном российском домохозяйстве откатился к показателям апреля-мая. То есть потери индекса "свободных денег" составили 10%, а значение достигло отметки в 29,3 тысячи рублей. Среднегодовое значение ИСД при этом продолжает медленно, но расти. За месяц этот показатель вырос на 100 рублей, чтобы по итогам семи месяцев года выйти на отметку в 27,3 тысячи рублей", - говорится в исследовании.

"По сравнению же с результатами годичной давности ИСД вырос на 20,6%", - уточнили в "Ромире".

"Снижение объема "свободных денег" в июле наблюдается не первый год, и каждый раз происходит откат к значениям мая-апреля. Подобная динамика еще раз подтверждает, что причины июньского пика кроются в дополнительных выплатах, единовременном повышении дохода. В июле же ситуация с доходами и расходами возвращается в привычное русло", - комментирует президент "Ромира" Андрей Милехин.