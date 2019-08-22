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РИА Новости

"Ромир": объем "свободных денег" у россиян в июле вырос на 20 процентов

03:32 22.08.2019
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© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Объем "свободных денег" россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, но несколько снизился после пика июня 2019 года, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Индекс свободных денег (ИСД) "Ромира" - разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а оценка затрат производится на основе данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.
"В июле после июньского пика объем "свободных денег" в типичном российском домохозяйстве откатился к показателям апреля-мая. То есть потери индекса "свободных денег" составили 10%, а значение достигло отметки в 29,3 тысячи рублей. Среднегодовое значение ИСД при этом продолжает медленно, но расти. За месяц этот показатель вырос на 100 рублей, чтобы по итогам семи месяцев года выйти на отметку в 27,3 тысячи рублей", - говорится в исследовании.
"По сравнению же с результатами годичной давности ИСД вырос на 20,6%", - уточнили в "Ромире".
"Снижение объема "свободных денег" в июле наблюдается не первый год, и каждый раз происходит откат к значениям мая-апреля. Подобная динамика еще раз подтверждает, что причины июньского пика кроются в дополнительных выплатах, единовременном повышении дохода. В июле же ситуация с доходами и расходами возвращается в привычное русло", - комментирует президент "Ромира" Андрей Милехин.
При этом покупательская способность "свободных денег" в пересчете на стоимость упаковки йода (10 мл) в текущем году достигла пика. Так, сегодня на все свободные средства можно приобрести 1806 пузырьков йода. В прошлом году результат был близким и составлял 1771 упаковку лекарства. В два предыдущих года на все "свободные деньги" можно было приобрести почти 1400 бутылочек йода, а в 2012-2014 годах – больше 1400 единиц. Самый же низкий показатель покупательской способности "свободных денег" через призму йода был зафиксирован в 2009 году, когда можно было купить всего около 700 упаковок лекарства.
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