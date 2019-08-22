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РИА Новости
Культура

Российский танцор объяснил ссору с партнершей на чемпионате мира по танго

02:36 22.08.2019 (обновлено: 12:39 22.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЧемпионат мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов
Чемпионат мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг — РИА Новости. Кирилл Паршаков, которого дисквалифицировали на чемпионате мира по танго в Буэнос-Айресе за ссору с партнершей, супругой Анной Гудыно, объяснил причину случившегося.
Ранее директор оркестра Solo Tango Ирина Перетятько сообщила РИА Новости, что Паршакова и Гудыно лишили возможности выступать из-за слишком бурного выражения эмоций за кулисами.
Талисман ЮОИ-2018
19 октября 2018, 08:49РСпорт
Олимпийское танго. Все, что мы увидели на юношеских Играх в Буэнос-АйресеАргентина провела невероятные юношеские Олимпийские игры, где все было организовано в ритме танго, но совершенно не потеряло в главном - необходимости такой Олимпиады и атмосфере. Специальный корреспондент РИА Новости Вероника Гибадиева рассказывает, почему.
Аргентинское издание Clarin уточнило, что "танцор ударил партнершу после выступления в полуфинале и был дисквалифицирован". Феминистское движение танго выразило озабоченность случаем проявления агрессии на чемпионате.
Сам Паршаков написал в фейсбуке, что понимает решение организаторов, которые "трепетно относятся к своему культурному событию".
Он рассказал, что поругался с женой "из-за того, что не все получилось так, как хотелось".

"Жаль, что наши эмоции увидели некоторые люди из организаторов и неправильно восприняли наши эмоции. Нам очень жаль, что такая ситуация привела нас к дисквалификации", — добавил он.

Танцор выразил сожаление, что не написал пост сразу после инцидента, что дало повод для фантазий многим. Он объяснил, что в связи с рождением ребенка у пары не было возможности приезжать в Буэнос-Айрес и участвовать в чемпионате мира три года.

"Так получилось, что в связи с турами оркестра и нашими поездками по работе музыку и хореографию мы доделывали уже по приезде в Буэнос-Айрес. Конечно же, это были тренировки каждый день до трех часов ночи, конечно же, нервы, срывы и слезы", — написал он.

Паршаков призвал танцоров всегда контролировать свои эмоции, потому что в противном случае "иногда это может лишить осуществления мечты".
Публикацию сопровождает видео, где и Кирилл и Анна вместе объясняют произошедшее. По словам танцоров, за сценой они "немножко поругались".
В ответ на этот пост в адрес Паршакова посыпалась критика. В итоге мужчина отключил комментарии в своем аккаунте.
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КультураШоу-бизнесБуэнос-Айрес (город)
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