Российский танцор объяснил ссору с партнершей на чемпионате мира по танго

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг — РИА Новости. Кирилл Паршаков, которого дисквалифицировали на чемпионате мира по танго в Буэнос-Айресе за ссору с партнершей, супругой Анной Гудыно, объяснил причину случившегося.

Ранее директор оркестра Solo Tango Ирина Перетятько сообщила РИА Новости, что Паршакова и Гудыно лишили возможности выступать из-за слишком бурного выражения эмоций за кулисами.

Аргентинское издание Clarin уточнило , что "танцор ударил партнершу после выступления в полуфинале и был дисквалифицирован". Феминистское движение танго выразило озабоченность случаем проявления агрессии на чемпионате.

Сам Паршаков написал в фейсбуке, что понимает решение организаторов, которые "трепетно относятся к своему культурному событию".

Он рассказал, что поругался с женой "из-за того, что не все получилось так, как хотелось".

"Жаль, что наши эмоции увидели некоторые люди из организаторов и неправильно восприняли наши эмоции. Нам очень жаль, что такая ситуация привела нас к дисквалификации", — добавил он.

Танцор выразил сожаление, что не написал пост сразу после инцидента, что дало повод для фантазий многим. Он объяснил, что в связи с рождением ребенка у пары не было возможности приезжать в Буэнос-Айрес и участвовать в чемпионате мира три года.

"Так получилось, что в связи с турами оркестра и нашими поездками по работе музыку и хореографию мы доделывали уже по приезде в Буэнос-Айрес. Конечно же, это были тренировки каждый день до трех часов ночи, конечно же, нервы, срывы и слезы", — написал он.

Паршаков призвал танцоров всегда контролировать свои эмоции, потому что в противном случае "иногда это может лишить осуществления мечты".

Публикацию сопровождает видео, где и Кирилл и Анна вместе объясняют произошедшее. По словам танцоров, за сценой они "немножко поругались".