Российский танцор объяснил ссору с партнершей на чемпионате мира по танго

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг — РИА Новости. Кирилл Паршаков, которого дисквалифицировали на чемпионате мира по танго в Буэнос-Айресе за ссору с партнершей, супругой Анной Гудыно, объяснил причину случившегося.
Ранее директор оркестра Solo Tango Ирина Перетятько сообщила РИА Новости, что Паршакова и Гудыно лишили возможности выступать из-за слишком бурного выражения эмоций за кулисами.
19 октября 2018, 08:49РСпортОлимпийское танго. Все, что мы увидели на юношеских Играх в Буэнос-АйресеАргентина провела невероятные юношеские Олимпийские игры, где все было организовано в ритме танго, но совершенно не потеряло в главном - необходимости такой Олимпиады и атмосфере. Специальный корреспондент РИА Новости Вероника Гибадиева рассказывает, почему.
Сам Паршаков написал в фейсбуке, что понимает решение организаторов, которые "трепетно относятся к своему культурному событию".
Он рассказал, что поругался с женой "из-за того, что не все получилось так, как хотелось".
"Жаль, что наши эмоции увидели некоторые люди из организаторов и неправильно восприняли наши эмоции. Нам очень жаль, что такая ситуация привела нас к дисквалификации", — добавил он.
Танцор выразил сожаление, что не написал пост сразу после инцидента, что дало повод для фантазий многим. Он объяснил, что в связи с рождением ребенка у пары не было возможности приезжать в Буэнос-Айрес и участвовать в чемпионате мира три года.
"Так получилось, что в связи с турами оркестра и нашими поездками по работе музыку и хореографию мы доделывали уже по приезде в Буэнос-Айрес. Конечно же, это были тренировки каждый день до трех часов ночи, конечно же, нервы, срывы и слезы", — написал он.
Паршаков призвал танцоров всегда контролировать свои эмоции, потому что в противном случае "иногда это может лишить осуществления мечты".
Публикацию сопровождает видео, где и Кирилл и Анна вместе объясняют произошедшее. По словам танцоров, за сценой они "немножко поругались".
В ответ на этот пост в адрес Паршакова посыпалась критика. В итоге мужчина отключил комментарии в своем аккаунте.