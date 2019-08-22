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РИА Новости

Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними

02:30 22.08.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКомпозитор Игорь Крутой
Композитор Игорь Крутой
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Композитор Игорь Крутой. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Ранее Вайкуле заявила, что причиной размолвки стало создание в латвийской Юрмале фестиваля "Лайма Рандеву" вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой.
Певица Лайма Вайкуле
2 июля, 21:08РИА Новости
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По словам продюсера, Вайкуле "лукавит". Он рассказал, что в 2015 году велись переговоры о возвращении "Новой волны" в Юрмалу, проходили встречи с мэром Риги и послом Латвии.
"А в это время, в сроки, когда должна была пройти "Новая волна", Лайма делает свой фестиваль "Рандеву", показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья. Я нигде публично не сказал ничего против, пока она первой не высказалась по этому поводу. Каждый из нас живет по своей совести", - заявил Крутой.
Он добавил, что никаких вопросов к Вайкуле у него нет.
"Поэтому пусть она не заявляет, что я на нее несправедливо "качу бочку". Я к ней вообще никак не отношусь", - заключил продюсер.
Музыкальный конкурс "Новая волна" переехал в Сочи из латвийской Юрмалы, где он проводился с момента своего основания. К переносу международного музыкального фестиваля организаторов подтолкнуло то, что латвийские власти в июле 2014 года по политическим мотивам запретили въезд на территорию страны нескольким российским исполнителям.
Певица Лайма Вайкуле. Архивное фото
26 августа 2018, 05:14РИА Новости
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4371017712
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Шоу-бизнесИгорь КрутойНовая волнаЛайма ВайкулеЛатвияРоссия
Популярные комментарии
Проблема в том, что часть нашей российской попсы не имеет ни чести ни совести, ни достоинства. Стерпев плевок в лицо от Латвии и переехав с Новой волной в Сочи, вся эта же попса двинула обратно в Латвию на уже Вайкулевское шоу. Конечно же возглавила всех Пугачёва.
22 августа, 05:42
Jora J
7400211
Для таких людей "бабло" становится главнее Родины. И он начинает (продолжает) жить по принципу - где деньги, там и Родина. Почти вся музыкальная тусовка такая же. Иногда посмотришь комеди клаб - такие же ловители бабла. Недавно был случай про молодого хоккеиста, который "поливал" Россию, ради бабла в Канаде.
22 августа, 07:07
Дмитрий Копьёв
4400000
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