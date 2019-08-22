Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью " Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью " АиФ " слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".

Ранее Вайкуле заявила, что причиной размолвки стало создание в латвийской Юрмале фестиваля "Лайма Рандеву" вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой.

По словам продюсера, Вайкуле "лукавит". Он рассказал, что в 2015 году велись переговоры о возвращении "Новой волны" в Юрмалу, проходили встречи с мэром Риги и послом Латвии.

"А в это время, в сроки, когда должна была пройти "Новая волна", Лайма делает свой фестиваль "Рандеву", показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья. Я нигде публично не сказал ничего против, пока она первой не высказалась по этому поводу. Каждый из нас живет по своей совести", - заявил Крутой.

Он добавил, что никаких вопросов к Вайкуле у него нет.

"Поэтому пусть она не заявляет, что я на нее несправедливо "качу бочку". Я к ней вообще никак не отношусь", - заключил продюсер.