В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

Пропавшую в лесу в Нижегородской области пятилетнюю девочку обнаружили спустя трое суток поисков. Соответствующую информацию распространило региональное следственное управление СК РФ.

В ведомстве уточнили, что ребенка в истощенном состоянии доставили в больницу. В настоящее время с ней работают врачи.

Корреспондент местного портала NN.RU , участвовавший в поисках, рассказал, что девочка сама откликнулась на голоса людей, когда услышала свое имя - Зарина. По его словам, первое, что она попросила - "тортик" и пить.

Нашли в буреломе

Пятилетнюю девочку, пропавшую в лесу в Нижегородской области более трех суток назад, нашли в буреломе примерно в двух километрах от деревни живой и очень голодной, рассказал РИА Новости командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.

"Девочку в буреломе примерно в двух километрах от деревни нашла одна из групп, которая шла по следам. Ее увидела жительница Курихи, работник местной администрации Светлана Аниськина, которая была одним из добровольцев на поиске. Девочка жива-здорова, очень голодная. Кто-то из ребят дал ей банан", - рассказал Шухрин.

Состояние тяжелое

Состояние девочки, которую нашли в лесу в Нижегородской области спустя трое суток поисков, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.

"Организм ребенка сильно обезвожен. Девочка осмотрена бригадой Нижегородского территориального центра медицины катастроф ", - рассказали в региональном минздраве.

Кадры спасения

Спасение пятилетней девочки, пропавшей в лесу в Нижегородской области, попало на видео. Ролик, снятый корреспондентом портала NN.ru , опубликован в Twitter.

На кадрах видно, как поисковики идут по лесу, периодически выкрикивая имя девочки. В определенный момент времени они услышали детский голос. После этого группа остановилась, пытаясь понять, откуда доносится звук.

После нескольких выкриков девочка откликнулась еще раз, после чего поисковики окончательно смогли определить местонахождение ребенка.

По версии следствия, ребенок ушел из дома в деревне Степановка днем 18 августа, дома находился родственник. По факту исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Поиски ребенка велись более трех суток, в них были задействованы около тысячи человек - сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, волонтеры и местные жители. К операции привлекались вертолеты, тепловизоры, а также группа водолазов.