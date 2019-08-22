В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

Пропавшую в лесу в Нижегородской области пятилетнюю девочку обнаружили спустя трое суток поисков. Соответствующую информацию распространило региональное следственное управление СК РФ.
В ведомстве уточнили, что ребенка в истощенном состоянии доставили в больницу. В настоящее время с ней работают врачи.
Корреспондент местного портала NN.RU, участвовавший в поисках, рассказал, что девочка сама откликнулась на голоса людей, когда услышала свое имя - Зарина. По его словам, первое, что она попросила - "тортик" и пить.
Нашли в буреломе
Пятилетнюю девочку, пропавшую в лесу в Нижегородской области более трех суток назад, нашли в буреломе примерно в двух километрах от деревни живой и очень голодной, рассказал РИА Новости командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.
"Девочку в буреломе примерно в двух километрах от деревни нашла одна из групп, которая шла по следам. Ее увидела жительница Курихи, работник местной администрации Светлана Аниськина, которая была одним из добровольцев на поиске. Девочка жива-здорова, очень голодная. Кто-то из ребят дал ей банан", - рассказал Шухрин.
Состояние тяжелое
Состояние девочки, которую нашли в лесу в Нижегородской области спустя трое суток поисков, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
"Организм ребенка сильно обезвожен. Девочка осмотрена бригадой Нижегородского территориального центра медицины катастроф ", - рассказали в региональном минздраве.
Кадры спасения
Спасение пятилетней девочки, пропавшей в лесу в Нижегородской области, попало на видео. Ролик, снятый корреспондентом портала NN.ru, опубликован в Twitter.
На кадрах видно, как поисковики идут по лесу, периодически выкрикивая имя девочки. В определенный момент времени они услышали детский голос. После этого группа остановилась, пытаясь понять, откуда доносится звук.
После нескольких выкриков девочка откликнулась еще раз, после чего поисковики окончательно смогли определить местонахождение ребенка.
Спасение пропавшей пятилетней девочки в Нижегородской области © https://t.co/Go4YoC1Ma3 pic.twitter.com/3Ho0wqqRyg— Матвей Евграфов (@evgraphov_mp) 21 августа 2019 г.
По версии следствия, ребенок ушел из дома в деревне Степановка днем 18 августа, дома находился родственник. По факту исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
Поиски ребенка велись более трех суток, в них были задействованы около тысячи человек - сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, волонтеры и местные жители. К операции привлекались вертолеты, тепловизоры, а также группа водолазов.
Пятнадцатого августа в Омской области нашли живым трехлетнего ребенка, который потерялся в лесу и провел там две ночи. Мальчик пропал вечером 13 августа возле поселка Новологиново. Его родители отправились в лес собирать ягоды и оставили ребенка на 10 минут в запертой машине. Первые три часа они пытались искать мальчика самостоятельно, но в итоге вызвали полицию. Поиски мальчика длились примерно двое суток, в них участвовали более тысячи человек.
Вчера, 23:01РИА Новости"Нашли!". Как спасли пропавшую в лесу пятилетнюю ЗаринуВолонтеры нашли пятилетнюю Зарину в нижегородском лесу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она находится в больнице под наблюдением врачей. Поиски Зарины продолжались трое суток. В них приняли участие около тысячи человек: поисковые отряды "Лиза Алерт" и "Рысь", силы МЧС, МВД, Росгвардии и Следственного комитета.