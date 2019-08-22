Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T01:41Z
https://ria.ru/20190822/1557766334.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155349/03/1553490315_0:133:3068:1860_1036x0_80_0_0_2bcd84339d07befe199427c079df384f.jpg
РИА Новости

Помпео обсудил с датским коллегой сотрудничество в Гренландии

01:41 22.08.2019
932
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил со своим датским коллегой Йеппе Кофодом сотрудничество в Гренландии на фоне отмены визита в Копенгаген президента Дональда Трампа, сообщил в заявлении госдепартамент.
"Госсекретарь и министр иностранных дел Кофод обсудили укрепление сотрудничества с Королевством Данией в Арктике, включая Гренландию", - говорится в сообщении.
Ранее Трамп заявил, что подумывает о покупке крупнейшего в мире острова — Гренландии, который принадлежит Дании. После того, как власти Дании назвали подобное обсуждение "абсурдным", Трамп отменил визит в Копенгаген.
Президент США Дональд Трамп
21 августа, 19:24РИА Новости
Трамп назвал "неподходящей" реакцию Дании на идею покупки Гренландии
1161043
Обсудить 3
Майк ПомпеоДанияСШАГренландияВ мире
Рекомендуем
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
WP рассказала, сколько США хотели предложить Дании за Гренландию
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи
Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски
Здание МИД Украины
Украинский дипломат назвал встречу Путина и Макрона "похоронами санкций"
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал "неподходящей" реакцию Дании на идею покупки Гренландии
Лента
новостей
Здание Пентагона. Архивное фото
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Самолет F-15C Eagle ВВС Израиля
ВВС Израиля нанесли удары по военно-морской базе в секторе Газа
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Израильский солдат на Голанских высотах в районе границы с Сирией
Армия Израиля по ошибке обстреляла гражданский самолет
Президент США Дональд Трамп
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Штаб-квартира Министерства обороны США
Глава Пентагона назвал сроки создания гиперзвукового оружия
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пресс-подхода в рамках форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине. 27 апреля 2019
В Кремле назвали "международным шоппингом" идею Трампа купить Гренландию
Военнослужащие армии Украины
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Американские военные в Афганистане
Двоих американских военнослужащих убили в Афганистане
Люди держат связанные флаги Польши и Украины
В польском ресторане украинцев назвали "недолюдьми"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Источник: старт американского корабля Cygnus к МКС планируется 21 октября
01:10Эксперт объяснил, что стало точкой падения дипотношений СССР и Германии
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
Лента новостейМолния