Помпео обсудил с датским коллегой сотрудничество в Гренландии

ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил со своим датским коллегой Йеппе Кофодом сотрудничество в Гренландии на фоне отмены визита в Копенгаген президента Дональда Трампа, сообщил в заявлении госдепартамент.

"Госсекретарь и министр иностранных дел Кофод обсудили укрепление сотрудничества с Королевством Данией в Арктике, включая Гренландию", - говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что подумывает о покупке крупнейшего в мире острова — Гренландии, который принадлежит Дании. После того, как власти Дании назвали подобное обсуждение "абсурдным", Трамп отменил визит в Копенгаген.