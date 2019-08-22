Момент спасения пропавшей в Нижегородской области девочки сняли на видео

Ранее в Следственном комитете сообщили, что пропавшую в лесу в Нижегородской области пятилетнюю девочку обнаружили живой спустя трое суток поисков. Ее состояние оценивается как тяжелое.
На кадрах видно, как поисковики идут по лесу, периодически выкрикивая имя девочки. В определенный момент времени они услышали детский голос. После этого группа остановилась, пытаясь понять, откуда доносится звук.
После нескольких выкриков девочка откликнулась еще раз, после чего поисковики окончательно смогли определить местонахождение ребенка.
Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района 18 августа около 14 часов. В масштабных поисках были задействованы около тысячи человек: сотрудники Следственного комитета, МВД, регионального МЧС, военнослужащие, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт", "Рысь", "Волонтер". Они использовали беспилотники, тепловизоры, приборы ночного видения, плавсредства и вертолеты.