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РИА Новости

Момент спасения пропавшей в Нижегородской области девочки сняли на видео

01:43 22.08.2019 (обновлено: 10:47 22.08.2019)
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Спасение пятилетней девочки, пропавшей в лесу в Нижегородской области, попало на видео. Ролик, снятый корреспондентом портала NN.ru, опубликовал телеканал "Звезда".
Ранее в Следственном комитете сообщили, что пропавшую в лесу в Нижегородской области пятилетнюю девочку обнаружили живой спустя трое суток поисков. Ее состояние оценивается как тяжелое.
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На кадрах видно, как поисковики идут по лесу, периодически выкрикивая имя девочки. В определенный момент времени они услышали детский голос. После этого группа остановилась, пытаясь понять, откуда доносится звук.
После нескольких выкриков девочка откликнулась еще раз, после чего поисковики окончательно смогли определить местонахождение ребенка.
Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района 18 августа около 14 часов. В масштабных поисках были задействованы около тысячи человек: сотрудники Следственного комитета, МВД, регионального МЧС, военнослужащие, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт", "Рысь", "Волонтер". Они использовали беспилотники, тепловизоры, приборы ночного видения, плавсредства и вертолеты.
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Нижегородская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Пока одни на "митинги" рвутся, другие жизнь спасают, так где люди-народ???!!!
22 августа, 02:42
Pankraz .
103001010
Молодцы!, что еще скажешь.
22 августа, 01:51
Владимир П.
4001000
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