Момент спасения пропавшей в Нижегородской области девочки сняли на видео

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Спасение пятилетней девочки, пропавшей в лесу в Нижегородской области, попало на видео. Ролик, снятый корреспондентом портала Спасение пятилетней девочки, пропавшей в лесу в Нижегородской области, попало на видео. Ролик, снятый корреспондентом портала NN.ru , опубликовал телеканал " Звезда ".

Ранее в Следственном комитете сообщили, что пропавшую в лесу в Нижегородской области пятилетнюю девочку обнаружили живой спустя трое суток поисков. Ее состояние оценивается как тяжелое.

На кадрах видно, как поисковики идут по лесу, периодически выкрикивая имя девочки. В определенный момент времени они услышали детский голос. После этого группа остановилась, пытаясь понять, откуда доносится звук.

После нескольких выкриков девочка откликнулась еще раз, после чего поисковики окончательно смогли определить местонахождение ребенка.