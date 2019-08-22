Площадь лесных пожаров в РФ уменьшилась на 5,5 тысячи гектаров за сутки

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России, по которым проводилось активное тушение, уменьшилась за прошедшие сутки на 5 584 гектара, составив более 102 тысяч гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 124 лесных пожара на площади 107 746 гектаров.

"На 00:00 мск 22 августа на территории РФ действовало 140 лесных пожаров на площади 102 162 гектара, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Добавляется, что по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, 21 августа в России ликвидировано 18 лесных пожаров на площади 89 264 гектара.

На тушении лесных пожаров задействовано 1 254 человека, 113 единиц техники, 44 воздушных судна отслеживают ситуацию и 20 участвуют в тушении.

Наибольшую площадь пожары охватили в Красноярском крае – действует 101 пожар на землях лесного фонда площадью свыше 81,3 тысячи гектаров. В Чукотском АО тушили три пожара на площади 9,6 тысячи гектаров.