ВВС Израиля нанесли удары по военно-морской базе в секторе Газа

ГАЗА, 22 авг - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли авиаудары по военно-морской базе ХАМАС в городе Газа.
В среду вечером пресс-служба израильской армии сообщила, что военные засекли пуск ракеты из сектора Газа.
Как передает передает корреспондент РИА Новости в анклаве, самолеты нанесли два удара по военно-морской базе "аль-Бахрия", которая принадлежит правящему в секторе Газа движению ХАМАС.
Как сообщил пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Вафа Яги, пострадавших в результате авиаударов нет.
Арабоязычный пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри подтвердил информацию об авиаударе.
"В ответ на запуск ракеты из Газы в сторону Израиля вчера вечером (в среду – ред.) военные самолеты-истребители нанесли удары по ряду террористических целей по морской базе, принадлежащей организации ХАМАС, на севере сектора Газа. Мы будем продолжать нашу работу против попыток нанести вред гражданам Израиля, и мы считаем ХАМАС ответственным за то, что происходит в секторе Газа или исходит от него", - написал он в Twitter.