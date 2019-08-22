ВВС Израиля нанесли удары по военно-морской базе в секторе Газа

ГАЗА, 22 авг - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли авиаудары по военно-морской базе ХАМАС в городе Газа.

В среду вечером пресс-служба израильской армии сообщила, что военные засекли пуск ракеты из сектора Газа.

Как передает передает корреспондент РИА Новости в анклаве, самолеты нанесли два удара по военно-морской базе "аль-Бахрия", которая принадлежит правящему в секторе Газа движению ХАМАС.

Как сообщил пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Вафа Яги, пострадавших в результате авиаударов нет.

Арабоязычный пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри подтвердил информацию об авиаударе.