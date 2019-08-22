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РИА Новости

В польском ресторане украинцев назвали "недолюдьми"

01:26 22.08.2019 (обновлено: 10:11 22.08.2019)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди держат связанные флаги Польши и Украины
Люди держат связанные флаги Польши и Украины
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди держат связанные флаги Польши и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В польском городе Гдыня один из ресторанов оказался в центре ксенофобского скандала после того, как там разместили объявление о найме работников с отказом принимать украинцев, сообщает Gazeta Wyborcza.
В тексте говорилось, что заведение ищет шеф-повара, но просит не обращаться "никаким украинцам или другим подобным".
Когда пользователи соцсетей указали заведению на то, что запись ксенофобская, ресторатор ответил: "Мы рады всем клиентам, однако недолюдям – нет".
Представитель владельца ресторана адвокат Лукаш Ковальский прокомментировал, что объявление выражает мнение лишь его составителя, а остальные работники заведения не имеют ничего общего с этим неуместным заявлением.
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Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения подал в городскую прокуратуру заявление о совершении преступления, а также решил обратиться в Национальную инспекцию труда. По польским законам тем, кто призывает к ненависти на национальной почве, грозит до двух лет тюрьмы.
Ранее СМИ сообщали, что уезжающие на заработки в Польшу украинцы нередко становятся жертвами жестокого обращения со стороны местных работодателей.
Так, в середине июня в Польше погиб 36-летний украинец, которому стало плохо в столярном цеху. Василий Чорней потерял сознание на рабочем месте, после чего у него начались судороги. Хозяйка производства не стала вызывать врача из-за того, что мужчина не был оформлен в фирме официально. В конце рабочего дня она распорядилась, чтобы Василия отвезли в лес и оставили его там.
По сведениям Министерства социальной политики Украины, каждый год на сезонные работы за границу отправляется до девяти миллионов человек. Это только по официальным каналам, без учета нелегальных мигрантов. Согласно данным Евростата, большая часть украинцев выбирает польский рынок труда.
Граждане Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
9 сентября 2018, 14:00Радио
Дома хорошо, а в гостях лучше — украинцы "голосуют ногами" за новую жизньТочное число граждан Украины, которые предпочитают трудиться да и жить за пределами родины, еще не подсчитано. Однако, судя по ежегодно растущим денежным переводам заробитчан их семьям, таких украинцев — миллионы.
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ЕвростатМинистерство социальной политики УкраиныПольшаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
История повторяется. Когда-то запорожские казаки легли под поляков и поляки называли их быдло.
22 августа, 02:35
Igor Loshkov
14331102
Мы скакали, мы орали... А нас за шо?
22 августа, 02:00
BLBure Lom
102200101
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