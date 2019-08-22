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РИА Новости

Помпео приветствовал участие Австралии в патрулировании Ормузского пролива

01:20 22.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал участие Австралии в патрулировании Ормузского пролива.

"Мы от всего сердца приветствуем заявление Австралии о том, что она присоединилась к патрулированию Ормузского пролива с целью обеспечения свободы навигации. Это часть растущей международной структуры по обеспечению безопасности на море", - написал Помпео в Twitter.

Ранее Австралия заявила, что направит в регион военный корабль, разведывательный самолет и 200 военнослужащих.
Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
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США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.
Россия представила партнерам в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Среди мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе, - отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание демилитаризованных зон, установление горячих линий, обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и друге заинтересованные стороны.
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