ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал участие Австралии в патрулировании Ормузского пролива.

"Мы от всего сердца приветствуем заявление Австралии о том, что она присоединилась к патрулированию Ормузского пролива с целью обеспечения свободы навигации. Это часть растущей международной структуры по обеспечению безопасности на море", - написал Помпео в Twitter.

Ранее Австралия заявила, что направит в регион военный корабль, разведывательный самолет и 200 военнослужащих.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.

США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.