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РИА Новости

Макрон надеется на проведение нормандского саммита в ближайшие недели

00:46 22.08.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент Франции Эммануэль Макрон
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон надеется на проведение встречи в "нормандском формате" (Россия, Франция, Германия и Украина) в ближайшие недели в Париже, сообщает агентство Рейтер.
"Следующие несколько недель будут решающими, но я бы хотел провести встречу в "нормандском формате" в Париже в ближайшие недели", - приводит агентство слова Макрона.
Французский президент также выразил мнение, что в ходе встречи сторонам удастся продвинуться "в новых обменах заключенными, по теме Донбасса, по вопросу демилитаризации".
Тема саммита в "нормандском формате" обсуждалась также во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
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