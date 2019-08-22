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РИА Новости

Четвертую партию животных из "китовой тюрьмы" отправят к месту выпуска

00:40 22.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСпециалисты перегружают косатку из "китовой тюрьмы" на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска
Специалисты перегружают косатку из китовой тюрьмы на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Специалисты перегружают косатку из "китовой тюрьмы" на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Двух косаток и шесть белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье в четверг планируют отправить к месту выпуска в Охотское море, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института океанографии Алексей Смородов.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью партию из трех косаток - 6 августа. Сейчас в "китовой тюрьме", по предварительным данным, остаются 81 белуха и две косатки. Синоптики ранее распространили штормовое предупреждение из-за ливней 22 августа в Приморье.
"Все по плану - две косатки и шесть белух. Погода меняется каждый час, мы следим за развитием ситуации. Пока на текущий момент отправка запланирована на 22 августа", - сказал Смородов.
Он, добавил, что время отправки машин с животными может корректироваться.
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Общественность и экологи из Greenpeace ранее призвали ученых пересчитать оставшихся в бухте Средняя в Приморье белух. По словам Смородова, специалисты считают белух по факту их транспортировки.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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