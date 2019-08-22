Кидман, Робби и Терон противостоят медиамагнату в новом фильме Bombshell

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Студия Lionsgate выложила трейлер фильма о конфликте трех женщин с главой Fox News Channel Роджером Айлзом, сообщает Deadline.
Стало известно также, что фильм будет называться Bombshell ("Секс-бомба"). Главные роли играют Шарлиз Терон, Николь Кидман, Марго Робби и Джон Литтоу.
Сюжет фильма основан на реальных событиях. В 2016 году Гретхен Карлсон (Николь Кидман) подала иск против Айлза за сексуальные домогательства, вынудив его уйти в отставку. К обвинениям Карлсон присоединилась Мегин Келли (Шарлиз Терон).
Премьера картины состоится в декабре, точная дата пока не называется.
В сериале "Самый громкий голос" (2019) Роджера Айлза сыграл Рассел Кроу.