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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, с кем готовы общаться россияне в поездках за рубежом

06:19 22.08.2019
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© Fotolia / DeklofenakКомпания друзей
Компания друзей
© Fotolia / Deklofenak
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Более половины россиян, принявших участие в опросе OneTwoTrip, рассказали, что с удовольствием общаются в зарубежных поездках как с соотечественниками, так и с местными жителями и туристами из других стран.
Специалисты сервиса опросили более тысячи пользователей и выяснили, как российские туристы общаются за границей.
Оказалось, что 60% пользователей готовы контактировать с любым симпатичным человеком, проявившим к ним интерес. "Их позиция: "Мир. Дружба. Всем рад", - говорят эксперты сервиса.
При этом 6,5% путешественников предпочитают на отдыхе заводить знакомства только с земляками. Многие из них не владеют иностранными языками, и времяпровождение с соотечественниками позволяет избегать неловких ситуаций.
Около 24% опрошенных стремятся общаться с местными жителями, потому что именно такие контакты помогают лучше узнать страну, побывать в интересных нетуристических местах и разговаривать на другом языке.
Лишь в 9,5% случаев россияне за границей стараются избегать общения с соотечественниками, показал опрос OneTwoTrip.
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