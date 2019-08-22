Эксперты рассказали, с кем готовы общаться россияне в поездках за рубежом

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Более половины россиян, принявших участие в опросе OneTwoTrip, рассказали, что с удовольствием общаются в зарубежных поездках как с соотечественниками, так и с местными жителями и туристами из других стран.

Специалисты сервиса опросили более тысячи пользователей и выяснили, как российские туристы общаются за границей.

Оказалось, что 60% пользователей готовы контактировать с любым симпатичным человеком, проявившим к ним интерес. "Их позиция: "Мир. Дружба. Всем рад", - говорят эксперты сервиса.

При этом 6,5% путешественников предпочитают на отдыхе заводить знакомства только с земляками. Многие из них не владеют иностранными языками, и времяпровождение с соотечественниками позволяет избегать неловких ситуаций.

Около 24% опрошенных стремятся общаться с местными жителями, потому что именно такие контакты помогают лучше узнать страну, побывать в интересных нетуристических местах и разговаривать на другом языке.